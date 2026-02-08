Live TV

Hubert Thuma îi reproșează lui Bolojan „USR-izarea PNL". „Sunt mai mulţi de la USR şi REPER la cabinetul premierului decât de la PNL"

Foto: Inquam Photos
„PNL nu mai are un mesaj articulat”

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că îi reproşează preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, o anumită încercare de USR-izare a partidului, explicând că, la cabinetul acestuia de la Guvern, sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL.

N-am fost liderul puciştilor pentru că nu a existat un puci în Partidul Naţional Liberal. Evident că avem lucruri pe care să i le reproşăm domnului Bolojan. Da, îi reproşez o anumită încercare de USR-izare a partidului şi acest lucru este evident”, a declarat Thuma, duminică, la Antena 3 CNN, potrivit news.ro.

El a precizat că un singur ministru este liberal, iar ceilalţi trei susţinuţi de PNL nu fac parte din partid. 

În afară de un ministru liberal, ceilalţi trei miniştri nu fac parte din Partidul Naţional Liberal. Uitaţi-vă la cabinetul lui din Piaţa Victoriei. Sunt mai mulţi cei de la USR şi cei de la REPER care sunt la cabinetul premierului decât de la PNL. Da, este o USR-izare a partidului”, a explicat Hubert Thuma.
 
El a fost întrebat dacă vede mai degrabă ca Bolojan să atragă electoratul USR sau ca USR să ajungă să înghită” PNL: Eu cred că este o utopie şi am să vă şi argumentez această afirmaţie a mea. Am văzut recent, chiar la dumneavoastră într-o emisiune când o colegă de-a noastră a venit şi a spus că dorim să schimbăm filialele din Bucureşti pentru a veni cu oameni noi. Unul dintre exemple date de doamna Trăilă atunci a fost domnul Pâslaru. Domnul Pîslaru n-a trecut de votul popular în vara anului trecut sau la alegeri de acum doi ani. A luat 2% în Iaşi. Care este figura nouă cu care vine PNL în Bucureşti? Pîslaru, care a luat 2% la Iaşi? Eu nu cred că aceşti oameni pot veni şi pot ajuta PNL să redevină partidul care se poate bate de la egal la egal cu celelalte partide în Bucureşti”, a afirmat preşedintele CJ Ilfov. 

PNL nu mai are un mesaj articulat”

El a adăugat că PNL nu mai are mesaj pentru nicio categorie din ţară. 

PNL nu mai are un mesaj articulat, din punctul meu de vedere. PSD apără categoriile vulnerabile. Este normal. PNL ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii mici de afaceri şi mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem, la ora actuală, niciun mesaj către nicio categorie din această ţară. Cred că aceasta este problema noastră”, a mai transmis Hubert Thuma.
 
În ceea ce priveşte plasarea mai bună în sondaje a lui Ilie Bolojan comparativ cu PNL, Thuma a spus că acest lucru se întâmplă întrucât unele dintre măsurile pe care premierul vrea să le pună în aplicare sunt corecte.

Pentru că unele dintre măsurile pe care dânsul vrea să le pună în aplicare sunt corecte. Noi nu am fost niciodată împotriva premierului Ilie Bolojan. Am spus doar că nu toate măsurile pe care le-a luat şi, din păcate, realitatea ne demonstrează că am avut dreptate, sunt corecte. Toţi ştim că sunt oameni care lucrează în administraţia locală şi în administraţia centrală care nu-şi fac treaba. Sunt oameni care nu sunt pregătiţi. Ei trebuie să plece. Sunt de acord cu acest lucru. Dar şi aici trebuie o evaluare corectă. Eu nu cred în şablonizări. Nu că trebuie să plece 10% sau 20% sau 15%. Trebuie să plece cei care nu-şi fac treaba şi nu-şi justifică prezenţa acolo”, a mai declarat Hubert Thuma.

Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan

