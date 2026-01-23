Live TV

Exclusiv Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile

ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, la Digi24, că „nu s-a inventat nicăieri într-o țară din lume o corecție a deficitului de la 9,4 la 6%, de exemplu, fără niciun cost”, referindu-se la reducerile de cheltuieli efectuate de Guvern prin bugetul de stat. Acesta susține că în problema eliberării din funcție a directorilor cu salarii mari din companii aceștia „și-au blindat posturile cu contracte de management a căror clauze sunt atât de ușor făcute încât chiar dacă această companie merge prost ei își ating indicatorii de performanță”.

„Anul acesta trebuie să închidem formulele de ajustare care să ne creeze o nouă bază de cheltuieli, în așa fel încât să ne reducem deficitele în mod natural, fără să mai luăm alte măsuri, doar menținându-le pe acestea și anul în care să luăm măsurile pentru a pune economia pe baze mai sănătoase. 

Asta înseamnă că anul trecut am fost puși în situația în care, datorită deficitelor mari cu care am intrat și le atinsesem deja la jumătatea anului, pe primele șase luni de zile, am fost puși în situația, pentru a evita suspendarea fondurilor europene, să luăm măsurile de corecție care au fost discutate cu Comisia Europeană în așa fel încât să trecem peste acea etapă de verificare”, spune Bolojan. 

Acesta afirmă că „nu s-a inventat nicăieri într-o țară din lume o corecție a deficitului de la 9,4 la 6% de exemplu, fără niciun cost”. 

„Aceste măsuri de corecție au fost compuse, pe de o parte, dintr-o componentă de creștere de venituri, pentru că era singura formulă ca imediat să avem o echilibrare bugetului, dintr-o componentă care a dat rezultate, cu toate neplăcerile, cu toate costurile care au fost generate. Pentru că formulele de ajustare sunt formule care înseamnă o contracție economică mai mică sau mai mare și înseamnă niște costuri pentru cetățeni, pentru că încă nu s-a inventat nicăieri într-o țară din lume o corecție a deficitului de la 9,4 la 6% de exemplu, fără niciun cost. Am adoptat mixul de măsuri”, precizează premierul. 

Acesta susține că în problema eliberării din funcție a directorilor cu salarii mari din companii aceștia „și-au blindat posturile cu contracte de management a căror clauze sunt atât de ușor făcute încât chiar dacă această companie merge prost ei își ating indicatorii de performanță”.

„La stat trebuie să ai un salariu, indiferent că ești într-o companie de stat și la privat, care să reflecte aportul pe care îl aduci acolo. Problema este că acești oameni și-au blindat posturile cu contracte de management a căror clauze sunt atât de ușor făcute încât chiar dacă această companie merge prost ei își ating indicatorii de performanță. Aceasta este o problemă reală care vine din spate. 

Anul trecut, am luat măsuri de reducere a cheltuielilor statului, am prioritizat cheltuielile de investiții, pentru că avem o supracontractare foarte mare la investiții și nu este ușor să ai fonduri europene de 28,5 miliarde anunțate pe PNRR și să ai contracte semnate de 47 de miliarde de euro, după care e nevoie să reduci anvelopa pe care o ai la dispoziție la 21,5 milioane de euro, pentru că ai un deficit foarte mare și nu mai primești tot împrumutul”, a declarat Ilie Bolojan. 

