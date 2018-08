Șeful Jandarmeriei, prima reacție după violențe: Colegii mei și-au făcut datoria, vă asigur

Șeful Jandarmeriei, colonelul Sebastian Cucoș, a făcut marți o scurtă declarație de presă în care nu și-a cerut scuze și nu a vorbit despre felul în care a fost organizată acțiunea din 10 august a Jandarmeriei. De asemenea, a plecat fără a răspunde la vreo întrebare a jurnaliștilor. A fost prima reacție a oficialului după violențele de la protestele din 10 august când Jandarmeria a reacționat disproporționat și nepotrivit, după cum susțin numeroase voci critice.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Pe de altă parte, mandatul lui Sebastian Cucoș în fruntea Jandarmeriei era interimar și expiră marți. Administraţia prezidenţială a anunţat că CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucoş la conducerea Jandarmeriei după finalizarea anchetei privind violenţele din Piaţa Victoriei, din data de 10 august.

„Colegii mei vă asigur că și-au făcut datoria”, a spus Sebastian Cucoș. „Dacă există unul sau mai mulți vinovați, aceasta se va investiga, avem o justiţie care îşi face treaba şi sper să şi o facă cu prisosinţă”, a spus Cucoș.

„Suntem în an Centenar, să ne așezăm la calm, moderație, înțelegere” - este apelul lui Sebastian Cucoș. „Jandarmii ăștia care au umplut tot netul sunt aceeași care au intervenit la inundații și care i-au scos pe oameni din zăpadă”, a subliniat șeful Jandarmeriei.

El a reliefat că are 22 de ani de carieră militară și că a jurat credință în Dumnezeu şi în oamenii săi. „Am 22 de ani de carieră militară, într-o instituţie în care am evoluat treaptă cu treaptă. Nu am făcut decât să îmi iubesc ţara, drapelul ăsta, să cred în Dumnezeu şi în camarazii mei”, a susţinut Sebastian Cucoş.

„Am văzut polarizări diferite, prea ne-am învrăjbit român contra român prea ne-am amărât”, a spus Cucoș.

„Cei care au greşit vor plăti, sunt institutiţii care fac asta, să le lăsăm să îşi facă treaba, să ne facem treaba”, a îndemnat șeful Jandarmeriei.

El a vorbit și despre propria persoană și a făcut aluzie la faptul că este ținta polemicilor. „Sunt polarizări despre mine - că îmi dau demisia, că voi fi judecat, că voi fi omorât cu pietre... Am absolvit un examen pentru conducerea Jandarmeriei, este necesar avizul CSAT, durează, nu fac decât să aştept ca acest parcurs să se încheie”, a spus Cucoș. „Vă asigur că oamenii în uniformă îşi merită respectul nostru şi al dvs”, a încheiat șeful Jandarmeriei.

Iată-i declarația completă:

