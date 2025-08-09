Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova

Președintele PSD Iași acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsuirle din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .

„În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realialitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, susține liderul Bogdan Cojocaru, potrivit unei postări pe Facebook a PSD Iași.

Criticile venite din partea liderului social democrat din Iași sunt în contextul în care premierul ar fi cerut frânarea proiectelor de autostrăzi construite prin fonduri europene.

„A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Molova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, arată liderul PSD Iași.

Social democratul face apel la decidenții politici să renunțe la „experimente administrative și la abordări politice părtinitoare”: „Moldova are nevoie de investiții reale, de un calendar ferm și de respect din partea Guvernului. Nu cerem favoruri, ci dreptul firesc la dezvoltare”.

