Live TV

Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova

Data publicării:
ilie bolojan saligny
Foto: gov.to

Președintele PSD Iași acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsuirle din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .

„În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realialitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, susține liderul Bogdan Cojocaru, potrivit unei postări pe Facebook a PSD Iași.

Criticile venite din partea liderului social democrat din Iași sunt în contextul în care premierul ar fi cerut frânarea proiectelor de autostrăzi construite prin fonduri europene.

„A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Molova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, arată liderul PSD Iași.

Social democratul face apel la decidenții politici să renunțe la „experimente administrative și la abordări politice părtinitoare”: „Moldova are nevoie de investiții reale, de un calendar ferm și de respect din partea Guvernului. Nu cerem favoruri, ci dreptul firesc la dezvoltare”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
bancnote de 100 de lei pe o masa
3
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
4
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
5
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
Digi Sport
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii”...
avion
Avion de mici dimensiuni, prăbușit la Arad
529868648_739878312254507_5839988055125612918_n
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara...
Lansator de rachete Grad, al forțelor ruse, în regiunea Kursk Foto- Profimedia
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit...
Ultimele știri
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă
Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square, din New York. Trei persoane au fost rănite
Trump l-a invitat pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alternativa techirghiol
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, reacție față de revolta PSD privind funeraliile lui Ion Iliescu: E regretabil că suntem în acest suspans
coalitie dominic fritz
Ce spune președintele USR Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
dominic fritz
Fritz, despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral...
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Fiica lui Pink are 14 ani și calcă pe urmele mamei ei în muzică. Fanii, impresionați de legătura acestora...
Digi Sport
FALIMENT după 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”