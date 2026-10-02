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Şeful PSD Iaşi, despre audierea lui Bolojan la DNA: „E martor într-o afacere urât mirositoare”. Replica PNL

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Plecarea premierului Ilie Bolojan de la DNA Iași unde a fost audiat ca martor, 2 octombrie 2026.
Plecarea premierului Ilie Bolojan de la DNA Iași unde a fost audiat ca martor, 2 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Casian Mitu
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Din articol
Replica PNL 

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iaşi, că liderul liberal este martor „într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro”.

Cojocaru a scris pe Facebook că „acesta-i PNL-ul integru şi reformator pe care-l tot clamează Ilie Bolojan”.

„Şmecherii PNL din zona Moldovei s-au tot rânduit, în ultimii ani, pe la DNA Iaşi. Ba martori, ba suspecţi, ba inculpaţi, mulţi cu condamnări finale. Astăzi, însuşi preşedintele PNL România şi premierul demis, Ilie Bolojan, a fost chemat în faţa anchetatorilor ieşeni.

Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro. În loc să facă administraţie pentru oameni, mai marii PNL dau cu subsemnatul în faţa procurorilor DNA, în răsunătoare scandaluri de corupţie”, a afirmat şeful social-democraţilor ieşeni, Bogdan Cojocaru, potrivit News.ro.

Replica PNL 

În replică, liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a acuzat PSD de ipocrizie, liberalul afirmând că aşteaptă chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA în dosarul Nordis.

„Nu pot să nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iaşi (care a pierdut un consilier judeţean - vicepreşedinte al filialei - şi unul din cei mai longevivi primari din cauza incompetenţei lui Cojocaru şi a lipsei de convingere în faţa şefilor de la centru, pe amendamentul Fritz). Încă aştept chemarea la DNA a lui Sorin Grindeanu în cazul ţepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerinţe străine în dărâmarea guvernului Bolojan”, a declarat Alexandru Muraru.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în 23 septembrie 2025 a fost în audienţă în biroul său.

Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Guvernul a precizat, la finalul audierii, aceasta s-a referit la circumstanţele audienţei acordate omului de afaceri Fănel Bogos şi că premierul a făcut toate precizările solicitate.

Editor : C.S.

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