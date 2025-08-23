Live TV

Șeful PSD Iași îl acuză pe Ilie Bolojan de o „vizită ascunsă” în județ: Parcă ai fi venit clandestin

Data publicării:
iasi
Ilie Bolojan, întâlnire cu președintele Consiliului Județean Iași FOTO: Facebook/Costel Alexe

Liderul PSD Iași critică vizita premierului Ilie Bolojan în municipiu și punctează că aceasta ar fi fost ținută secret de autoritățile din județ. Deputatul PSD Iași susține că premierul ar fi stat în biroul președintelui Consiliului Județean din cauză că în județ nu ar fi investiții pe care oficialul să le viziteze.

”Vizita-ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iaşi, un eveniment în semiobscuritate. Parcă Bolojan ar fi venit clandestin. Când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de „adio şi-un praz verde”. Este şi o lipsă de respect faţă de ieşeni”, scrie Bogdan Cojocaru pe Facebook.

Social democratul susține că ieșenii așteaptă de la premierul României să declare stadiul lucrărilor începute la nivelul municipiului, dar și județului.

„Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 şi A8, cu Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale. În concluzie, în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”, susține deputatul PSD.

Ilie Bolojan a făcut o oprire în județul Iași înaintea vizitei sale în Republica Moldova. Președintele Consiliului Județean, liberalul Costele Alexe a postat mai multe fotografii alături de premier în sediul instituției pe care o conduce.

Potrivit acestuia, cei doi ar fi discutat despre „marile proiecte de infrastructură și dezvoltare ale județului nostru”. Mai exact, despre autostrada A7 și A8, spitalul regional de Medicină Cardiovasculară, spitalul integrat de Boli Respiratorii și modernizarea infrastructurii spitalicești din Iași.

„Premierul Ilie Bolojan, prin Guvernul României, și-a arătat disponibilitatea de a sprijini aceste proiecte, în ciuda restricțiilor financiare și a provocărilor actuale. Este un semnal clar că Iașul și întreaga regiune de Nord-Est rămân pe harta dezvoltării naționale. Îi mulțumesc domnului Prim-Ministru pentru atenția și sprijinul constant acordat Iașului și Moldovei și pentru deschiderea de a lucra împreună, astfel încât proiectele de care depinde viitorul comunității noastre să devină realitate”, susține Costel Alexe, într-o postare pe Facebook.

