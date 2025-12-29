Șeful Senatului: Amânările repetate ale CCR nu pot deveni o strategie de blocaj. Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în fața presiunilor

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, pe Facebook, că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar „asta probabil deranjează”. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în faţa presiunilor.

„Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curţii Constituţionale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate”, a scris preşedintele Senatului pe Facebook.

Mircea Abrudean consideră că „reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”.

„Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituţională. Să fim conştienţi că blocajele au consecinţe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, subliniază Abrudean.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

