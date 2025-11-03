Live TV

Șeful Senatului critică chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament: „Un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României”

mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni, despre chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament, de către PSD, că este „un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României şi ca să fie elegant, cel puţin inoportun”.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost întrebat luni, la Senat, chemarea premierului în Parlament, de către PSD, să dea explicaţii pentru retragerea parţială a trupelor americane. „

Un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României. Câte vreme ai un partid membru al coaliţiei de guvernare, cel mai mare partid, care îl invite pe premierul din coaliţia de guvernare, în Parlament, să dea explicaţii pentru un subiect care nu ţine de premier sau de guvern, aşa cum au comunicat şi autorităţii americane cred că este, ca să fiu elegant, cel puţin inoportun”, a răspuns Abrudean, citat de News.ro.

El a precizat că premierul a dat un răspuns clar, că va veni în Parlament când îi va permite agenda.

„Eu cred că se poate comunica foarte bine pe acest subiect şi fără o prezenţă a premierului în Parlament, care, evident, este oportună la momentul la care Parlamentul va invita din nou Camera Deputaţilor în speţă şi premierul va accepta, pentru că a spus că va veni fără probleme în Parlament, nu există niciun dubiu aici, dar comunicarea pe acest subiect se poate face şi de la Guvern, şi de la Administraţia prezidenţială, şi de la Ministerul Apărării, cei care sunt în măsură să comunice pe subiect, cred că trebuie să o facă, pentru că e important ca oamenii să se simtă în siguranţă”, a mai spus Abrudean.

Mircea Abrudean a afirmat că el a transmis acest mesaj, în calitate de preşedinte al Senatului, că „securitatea României nu depinde de cei 800 de militari pe care SUA au decis să-i reloce, aşa cum au făcut şi cu alte ţări din jurul României, ci de mult mai multe aspecte şi, din această perspectivă, România este o ţară sigură, are protecţia NATO, are componenta de înzestrare pe care o finanţează Uniunea Europeană în acest moment şi vedem deja că produce efecte”.

„Sunt mulţi alţi factori care contribuie la securitatea României, dar da, cred că trebuie comunicat mai bine pe acest subiect pentru ca să nu naştem îngrijorări inutile şi pentru ca să nu dăm naştere la fake news-uri care circulă permanent”, a mai afirmat el.

VIDEO Grindeanu, despre venirea lui Bolojan în parlament: Clar, va veni. E o oportunitate să explice unde suntem și care ne sunt planurile

