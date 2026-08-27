Șeful SPP Lucian Pahonțu nu a depus o declarație privind colaborarea cu Securitatea. Răspunsul CNSAS despre procesul de verificare

Directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, nu a primit din partea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), timp de 18 ani, o decizie privind calitatea de lucrător al Securității, arată Snoop.ro. Într-un răspuns pentru publicația de investigații, instituția arată că nu a primit declarația pe propria răspundere a acestuia, dar există o cerere de verificare depusă de o altă persoană fizică. CNSAS arată că alte instituții nu au trimis informațiile solicitate din arhive.

Snoop.ro arată, într-un material despre legăturile lui Lucian Pahonțu cu fosta Securitate, că generalul nu a depus niciodată declarația pe proprie răspundere prin care să-și asume că nu a fost lucrător sau colaborator al Securității, o condiție obligatorie pentru cercetarea din oficiu CNSAS. SPP trebuia să o trimită din 2008, conform legii.

Lipsa declarației a împiedicat verificarea din oficiu, dar o persoană fizică a depus o cerere în acest sens. Potrivit răspunsului CNSAS pentru Snoop, cercetarea durează de 18 ani, pentru că presupune verificări în arhivele altor instituții, care nu trimit mereu informațiile. Legea nu spune ce autorități ar trebui să aplice sancțiuni și nici nu le oferă.

„E cât se poate de reală, de bun simţ şi sustenabilă observația potrivit căreia C.N.S.A.S. doar având la dispoziție toate aceste elemente necesare şi suficiente, succint descrise, ar fi putut proceda conform abilităților legale care-i incumbă. Din păcate, norma în materie nu distinge, nu oferă soluții și nu conține precizări când respectivele condiţii obligatorii nu sunt întrunite. Iar unde legea nu distinge inițiativa nu ne poate aparţine. În contextualitatea dată şi la rigoare însă, acceptând principiul precedenței legii speciale prin raportare la norma generală, trebuie ținut cont și de aspectul irefutabil că nu toate procedurile şi metodologia instituțională practicate intră sub incidenţa palierului informațiilor de interes public din perspectiva încadrării lor. Cu toate acestea, depunem eforturi spre lămurirea aspectelor tenebroase ale trecutului istoric recent.

Pe cale de consecință, pentru a susține generic acțiunea de soluționare a demersului potrivit literei şi spiritului normelor în vigoare, rămânând, totodată, fideli principiului deschiderii și transparenței care caracterizează activitatea noastră de mai bine de un sfert de veac, reiterăm informațiile care v-au fost deja puse la dispoziție. Respectiv faptul că a fost inițiată procedura de verificare generată de realitatea existenței altei/altor cereri/solicitări, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Veridic este şi detaliul de natură metodologică potrivit căruia aceste verificări sunt încă în derulare, potrivit normelor legale în vigoare, primele adrese de verificare la foştii deţinători fiind generate la momentul 08.04.2010, iar ultimele din această categorie pe 09.07.2026. Nu este inutil invocată nici precizarea că investigaţiile noastre instituționale, sub toate aspectele lor componistice, presupun căutări/interogări multiple atât în arhiva C.N.S.A.S., cât şi la foştii deţinători de fond arhivistic: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Arhivele Militare Naţionale Române. Accentuăm, de asemenea, că procedurile de verificare și de identificare a documentelor, pentru cea mai mare parte a cazurilor în derulare, sunt complexe, cronofage şi multiple, putând fi extinse şi către alți potențiali deţinători de fond arhivistic generat de fosta poliție politică a regimului materialist-comunist”, arată sursa citată.

Recorder: Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat în decembrie 1989 la violențele de la Intercontinental

Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990.

Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a aprins Revoluția. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze Piața Universității de protestatari.

Într-un interviu pentru Hotnews, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția.

Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că „întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate”.

Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles alături de președinele Nicușor Dan și mai mulți politicieni.

Editor : A.C.