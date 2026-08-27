Live TV

Șeful SPP Lucian Pahonțu nu a depus o declarație privind colaborarea cu Securitatea. Răspunsul CNSAS despre procesul de verificare

Data actualizării: Data publicării:
lucian pahontu
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Recorder: Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat în decembrie 1989 la violențele de la Intercontinental 

Directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, nu a primit din partea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), timp de 18 ani, o decizie privind calitatea de lucrător al Securității, arată Snoop.ro. Într-un răspuns pentru publicația de investigații, instituția arată că nu a primit declarația pe propria răspundere a acestuia, dar există o cerere de verificare depusă de o altă persoană fizică. CNSAS arată că alte instituții nu au trimis informațiile solicitate din arhive. 

Snoop.ro arată, într-un material despre legăturile lui Lucian Pahonțu cu fosta Securitate, că generalul nu a depus niciodată declarația pe proprie răspundere prin care să-și asume că nu a fost lucrător sau colaborator al Securității, o condiție obligatorie pentru cercetarea din oficiu CNSAS. SPP trebuia să o trimită din 2008, conform legii. 

Lipsa declarației a împiedicat verificarea din oficiu, dar o persoană fizică a depus o cerere în acest sens. Potrivit răspunsului CNSAS pentru Snoop, cercetarea durează de 18 ani, pentru că presupune verificări în arhivele altor instituții, care nu trimit mereu informațiile. Legea nu spune ce autorități ar trebui să aplice sancțiuni și nici nu le oferă. 

„E cât se poate de reală, de bun simţ şi sustenabilă observația potrivit căreia C.N.S.A.S. doar având la dispoziție toate aceste elemente necesare şi suficiente, succint descrise, ar fi putut proceda conform abilităților legale care-i incumbă. Din păcate, norma în materie nu distinge, nu oferă soluții și nu conține precizări când respectivele condiţii obligatorii nu sunt întrunite. Iar unde legea nu distinge inițiativa nu ne poate aparţine. În contextualitatea dată şi la rigoare însă, acceptând principiul precedenței legii speciale prin raportare la norma generală, trebuie ținut cont și de aspectul irefutabil că nu toate procedurile şi metodologia instituțională practicate intră sub incidenţa palierului informațiilor de interes public din perspectiva încadrării lor. Cu toate acestea, depunem eforturi spre lămurirea aspectelor tenebroase ale trecutului istoric recent. 

Pe cale de consecință, pentru a susține generic acțiunea de soluționare a demersului potrivit literei şi spiritului normelor în vigoare, rămânând, totodată, fideli principiului deschiderii și transparenței care caracterizează activitatea noastră de mai bine de un sfert de veac, reiterăm informațiile care v-au fost deja puse la dispoziție. Respectiv faptul că a fost inițiată procedura de verificare generată de realitatea existenței altei/altor cereri/solicitări, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. h) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Veridic este şi detaliul de natură metodologică potrivit căruia aceste verificări sunt încă în derulare, potrivit normelor legale în vigoare, primele adrese de verificare la foştii deţinători fiind generate la momentul 08.04.2010, iar ultimele din această categorie pe 09.07.2026. Nu este inutil invocată nici precizarea că investigaţiile noastre instituționale, sub toate aspectele lor componistice, presupun căutări/interogări multiple atât în arhiva C.N.S.A.S., cât şi la foştii deţinători de fond arhivistic: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Arhivele Militare Naţionale Române. Accentuăm, de asemenea, că procedurile de verificare și de identificare a documentelor, pentru cea mai mare parte a cazurilor în derulare, sunt complexe, cronofage şi multiple, putând fi extinse şi către alți potențiali deţinători de fond arhivistic generat de fosta poliție politică a regimului materialist-comunist”, arată sursa citată.

Recorder: Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat în decembrie 1989 la violențele de la Intercontinental 

Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. 

Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a aprins Revoluția. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze Piața Universității de protestatari. 

Într-un interviu pentru Hotnews, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. 

Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că „întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate”. 

Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles alături de președinele Nicușor Dan și mai mulți politicieni. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
baba rusia
3
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Recorder: Lucian Pahonțu, șeful SPP, a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat pe 21 dec. 1989 la violențele de la Inter
dacia 1300 profimedia-0040160397
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
securitatea comunism
Cum inventa Securitatea lui Nicolae Ceaușescu falși moștenitori, pentru a pune mâna pe averea unor români plecați în străinătate
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături de președintele Nicușor Dan și şeful SPP, la Bruxelles
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Nicușor Dan, despre fotografia în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am mâncat la aceeași masă. Nu ne sfătuim politic”
Recomandările redacţiei
Donald Trump And Linda McMahon Attend Education Event At White House - 24 Aug 2026
Era capitulării în fața lui Donald Trump ar putea începe să se...
profimedia-1105994868
John Ratcliffe, șeful CIA, a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia...
inundatii nepal
Viitură devastatoare în Nepal: peste 1.000 de oameni dați dispăruți...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu, mesaj la 35 de ani de independență: cum vede președinta...
Ultimele știri
„Orașul moare”. De ce refuză ucrainenii din Kramatorsk să plece, deși atacurile rușilor sunt tot mai frecvente
Alarmele răsună în Ucraina: explozii puternice la Kiev, în timpul nopții. Șapte persoane au fost rănite în Zaporojie
Controale de urgență după scandalul crizei citostaticelor. Ce promisiuni face Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Fanatik.ro
De ce s-a ajuns la rușini de genul Auda, Karagandi, Shkendija? Andrei Vochin pune degetul pe rană...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu pune presiune pe Daniel Bîrligea după transferul în Serie A! Îl vrea la o echipă mai mare din...
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cât trebuie să plătești pentru a rămâne asigurat la sănătate de la 1 septembrie 2026. Schimbarea care îi...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Un mărgat din Germania a sărit într-o dubă și a atacat 3 oameni. O femeie a ajuns la spital
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja