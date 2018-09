Şeful SRI, audiat peste opt ore în Comisia parlamentară: Am speranţa că am fost extrem de coerent şi concis

Directorul Serviciului Român de Informaţii (SR), Eduard Hellvig, a fost audiat joi în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI timp de aproximativ opt ore şi jumătate, el afirmând, la plecare, că speră că a fost coerent şi concis, astfel încât parlamentarii să fi înţeles ce a comunicat. De asemenea, preşedintele Comisiei parlamentare de control al activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat că discuţiile au vizat opt subiecte, între care şi protocoalele încheiate de SRI, cu accent pe protocoalele semnate cu instituţiile din justiţie.

Audierea lui Eduard Hellvig în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI a început la ora 11.00 şi s-a încheiat în jurul orei 19.30, el confirmând, la plecare, că discuţiile au vizat şi violenţele de la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei.

"Am speranţa că am fost extrem de coerent şi concis, astfel încât colegii parlamentari să fi înţeles ce am comunicat. Domnul preşedinte Manda (Claudiu Manda, preşedintele comisiei - n.r.) o să vă dea toate detaliile convenite", le-a declarat Hellvig jurnaliştilor la ieşirea de la audieri.

Întrebat dacă discuţiile au vizat şi protestul din 10 august, directorul SRI a răspuns: “Am comunicat şi despre proteste”.

De asemenea, preşedintele Comisiei parlamentare de control al activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat că discuţiile au vizat opt subiecte, între care şi protocoalele încheiate de SRI, cu accent pe protocoalele semnate de instituţiile din justiţie.

PSD a cerut instituţiilor statului să investigheze de urgenţă informaţiile care au apărut în spaţiul public cu privire la finanţarea externă a protestelor de stradă şi premeditarea acţiunilor violente de la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei, susţinând că cetăţenii României au dreptul să ştie întreg adevărul din spatele acestor mişcări de stradă, iar astfel de lucruri nu pot rămâne neinvestigate.

De asemenea, social-democraţii sunt de părere că informaţiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august "conţin indicii temeinice cu privire la acţiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranţa naţională şi autoritatea statului român".

"Astfel de chestiuni nu pot rămâne neinvestigate de organele de anchetă. Nu este o dispută de ordin politic, ci un risc major care vizează România. În egală măsură PSD apreciază că se impune realizarea unui cadru legal care să asigure transparenţa totală a surselor de finanţare şi a intereselor celor care iniţiază, întreţin şi amplifică proteste de stradă în România", consideră social-democraţii.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, că în baza informărilor primite de la SRI nu a avut indicii că acţiunea de protest din 10 august a fost organizată sau susţinută de o anumită entitate, organizaţie sau că s-au primit finanţări externe, dar că instituţiile statului ar trebui să facă verificări, având în vedere "filmuleţele" apărute în spaţiul public şi "aspectele care reies din acele înregistrări".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seară la Antena 3 că instituţiile statului n-au greşit cu nimic când au intervenit în forţă în Piaţa Victoriei în 10 august, având suficiente elemente “ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat”. Dragnea a mai spus că este convins că săptămâna viitoare vor ieşi la iveală dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat din plan extern.

