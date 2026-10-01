Președintele Nicușor Dan respinge ideea alegerilor anticipate, despre care spune că, deși „teoretic sună foarte bine”, ar crea în practică o perioadă de aproximativ cinci luni în care un guvern interimar nu ar putea face rectificarea bugetară. Șeful statului spune că România nu își permite să își destabilizeze fluxurile financiare și afirmă că mesajul primit de la investitori a fost clar: „nu alegeri anticipate”. Nicușor Dan avertizează că, după organizarea scrutinului, rezultatul ar putea fi unul similar celui actual, iar aceleași partide ar ajunge din nou să negocieze formarea guvernului.

Nicușor Dan: „Teoretic sună foarte bine, în practică...”

Nicușor Dan explică de ce consideră că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actualul impas politic. Președintele spune că ideea este atractivă la nivel teoretic, însă efectele practice ar putea fi dificile pentru funcționarea statului.

„Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare.”

Președintele atrage atenția asupra consecințelor pe care lipsa unei rectificări bugetare le-ar putea avea asupra funcționării unor instituții și servicii publice.

„Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru.”

„Nu ne putem juca cu fluxurile financiare”

Nicușor Dan invocă și situația financiară a României și spune că țara depinde de fluxurile de finanțare care îi permit să își asigure funcționarea curentă.

„Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă.”

Șeful statului spune că a primit un mesaj clar din partea investitorilor care finanțează România și care contribuie la asigurarea funcționării sale curente.

„Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: «Nu alegeri anticipate».”

Nicușor Dan spune că, în actualul context, nu consideră că România își permite să transforme alegerile anticipate într-un experiment politic: „Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.”

Președintele explică și ce ar presupune, concret, organizarea alegerilor anticipate: o perioadă de campanie electorală, urmată de formarea unui nou Parlament și de negocieri pentru constituirea unui guvern.

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„Și hai să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate, da? Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondajele de opinie, e cam tot ce avem acum.”

În acest scenariu, spune Nicușor Dan, alegerile anticipate nu ar garanta ieșirea din impasul politic: „Și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui aceluiași guvern.”

Nicușor Dan spune că, în fața unei astfel de situații, preferă să se raporteze la mandatul primit de la alegători și la obiectivele pe care le consideră esențiale pentru România.

„Din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune: pro-occidental. Și aici e o discuție. Și, mai ales, stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor.”

Președintele subliniază că deciziile politice trebuie să țină cont de efectele pe care le pot avea asupra oamenilor și asupra vieții de zi cu zi: „Nu putem. Sunt oameni cu copii, cu rate. Nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu.”

Editor : C.A.