Mesaje de susținere din partea USR pentru Oana Gheorghiu, după plângerea penală anunțată de CSM împotriva vicepremierului

oana gheorghiu guvern
Lideri ai USR au transmis, luni, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM privind sesizarea procurorilor, pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile acesteia cu privire la pensiile magistraţilor. Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă solidaritate cu Oana Gheorghiu, precizând că libertatea de exprimare e sfântă, iar Cristian Seidler spune că atunci când un reprezentant al magistraţilor depune plângere penală pentru o declaraţie politică faţă de pensiile speciale, e ca şi cum ar spune „dai în pensia specială, dai în mine”. Și Ionuț Moșteanu și Diana Buzoianu au avut mesaje de susținere.

„Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă”, este mesajul preşedintelui USR, Dominic Fritz, publicat pe pagina sa Facebook.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, se întreabă câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor şi judecătorilor când corupţii ţării scăpau printre degete justiţiei. „Doar de curiozitate: Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor şi judecătorilor când corupţii ţării scăpau printre degete justiţiei? Când se prescriu sute de dosare unele după altele... nu era penal, nu? Din curiozitate: Câte plângeri penale sunt depuse de CSM împotriva celor care au decis în justiţie că minori de sub 10 ani şi-au dat consimţământul la acte sexuale ca să nu fie incadrare la viol? Dar pentru dosarele în care pe infracţiuni de mediu au scăpat curaţi ca lacrima oameni care au şi recunoscut în instanţă că au defrişat sute de hectare de păduri ilegal?”, spune Buzoianu.

„Mâine mă aştept să am plângere penală eu că am întrebat asta?”, mai scrie Buzoianu pe Facebook.

„Într-o democraţie, libertatea de exprimare este garantată. Faptul că CSM sesizează organele de cercetare penală pentru o declaraţie publică a vicepremierului Oana Gheorghiu este un semnal periculos pentru libertatea de exprimare şi pentru echilibrul dintre puterile statului. Oana Gheorghiu are susţinerea mea”, scrie, la rândul său, pe Facebook, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, spune că, atunci când cineva, indiferent ce funcţie are, spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă nici statul de drept, nici independenţa justiţiei, nici magistraţii, ci pensiile speciale luate la 48 de ani, egale cu salariul magistratului care munceşte, „adică un privilegiu”. 

„Statul de drept nu e pensie specială. Independenţa justiţiei nu e pensie specială. Magistraţii nu sunt pensie specială. Când cineva, indiferent ce funcţie are, spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă nici statul de drept, nici independenţa justiţiei, nici magistraţii, ci pensiile speciale. Pensiile luate la 48 de ani, egale cu salariul magistratului care munceşte. Adică un privilegiu. Arestaţi-mă că am scris asta”, transmite Seidler pe Facebook.

El adaugă că Suedia, ţară membră a Uniunii Europene, a NATO şi a OCDE, nu are pensii speciale.

„Are Suedia probleme cu statul de drept şi independenţa justiţiei? Nu! Nu se duce de râpă statul de drept dacă magistraţii se vor pensiona la 65 de ani. Justiţia nu va fi mai puţin independentă dacă pensia va fi 70% din ultimul salariu. Când un reprezentant al magistraţilor depune plângere penală pentru o declaraţie politică faţă de pensiile speciale, e ca şi cum ar spune «dai în pensia specială, dai în mine». Iar asta e periculos pentru felul în care cetăţenii percep furnizorii de dreptate, magistraţii. Plângerea penală e o exagerare periculoasă. Ţara în care un om ar face închisoare pentru că se exprimă împotriva pensiilor speciale s-ar numi dictatură”, menționează Seidler.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze „organele abilitate” pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, în legătură cu declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraţilor. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

