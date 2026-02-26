Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum explică Ciprian Șerban faptul că a fost exmatriculat de la facultate

Sunt neclarități în CV-ul ministrului Transporturilor, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Ciprian Șerban ar fi urmat cursurile unei facultăți private într-o altă perioadă decât cea menționată în CV și, în plus, ar fi fost exmatriculat după numai un an. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că nu a finalizat cursurile respective „din motive personale”, iar diferențele de ani provin dintr-o eroare de redactare. Acesta a transmis redacției și mai multe diplome prin care atestă că a finalizat, ulterior, studii superioare la o altă facultate.

Cotidianul.ro a scris că Ciprian Șerban a trecut în CV-ul public faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 și 2009, fără a menționa și faptul că acestea nu au fost finalizate. Universitatea susține, pe de altă parte, că ministrul s-a înscris la cursurile de licență de fapt în anul 2005 și a fost exmatriculat în 2006.

Explicațiile lui Ciprian Șerban

Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul Transporturilor susține că nu a finalizat cursurile respective „din motive personale”. Cât despre neclaritățile privind anul înscrierii la facultate, acesta a transmis că „e vorba despre o eroare materială”.

„M-am înscris pentru o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale. Lucru acesta nu a fost niciodată ascuns și nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial.

Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate.

Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate”, a transmis Șerban.

Captură CV

Pe lângă Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Științe Politice (Iași), din CV-ul ministrului mai reiese că acesta a urmat cursurile de licență ale Academiei de Studii Economice din București (2012-2015) și un master tot la ASE (2016-2018). Ciprian Șerban a trimis redacției mai multe diplome prin care arată că a finalizat studiile respective.

