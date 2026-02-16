Live TV

Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor privind alegerile din România este „eronat” și „partizan”

Jeanne Shaheen la o sedinta
Jeanne Shaheen. Foto: Profimedia
Delegaţie a Congresului SUA, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, primită de ministrul Radu Miruță

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este „eronat” şi „partizan”, a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a afirmat ea, potrivit Agerpres.

Potrivit senatoarei, România a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA”.

Ea a precizat că s-a întâlnit, luni, cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu miniştrii Afacerilor Externe şi Apărării.

„Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a arătat Jeanne Shaheen.

Comisia Europeană interferează „în mod regulat” în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, a scris Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite într-un raport publicat la începutul lunii pe site-ul său.

Conform raportului, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Ţările de Jos, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE, se arată în raport.

Potrivit acestuia, cele „mai agresive” măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Delegaţie a Congresului SUA, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, primită de ministrul Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a primit, luni, o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, cu care a vizitat Centrul de Instruire F-16, relatează News.ro.

Jeanne Shaheen si radu miruta
Jeanne Shaheen și Radu Miruță. Foto: Facebook / Radu Miruță

Ministerul Apărării anunţă, luni seară, într-un comunicat de presă, că ministrul Radu Miruţă, a primit vizita unei delegaţii a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen.

„Momentul principal al întrevederii l-a constituit vizita la Centrul de Instruire F-16, inaugurat în 2023 la Baza 86 Aeriană Feteşti. Acesta este o platformă avansată de pregătire, unică la nivel european, care oferă piloţilor români, ucraineni şi din alte state aliate şi partenere acces la programe de instruire de înalt nivel, aliniate standardelor NATO”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Potrivit acestora, pe parcursul discuţiilor, a fost subliniat şi rolul fundamental pe care bazele militare de la Deveselu, Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii îl deţin în configuraţia de descurajare şi interoperabilitate a Alianţei, constituind piloni esenţiali pentru proiecţia puterii şi consolidarea securităţii în plan regional.

Totodată, a fost reafirmat angajamentul ferm al României pentru suplimentarea progresivă a bugetului apărării, vizând dezvoltarea unor capabilităţi moderne şi interoperabile, de natură să consolideze arhitectura apărării colective.

„În acest context, partea română a manifestat un interes deosebit pentru valorificarea mecanismelor de finanţare oferite de Guvernul Statelor Unite în scopul modernizării Forţelor Armate, precum şi pentru avansarea obiectivelor stabilite în Foaia de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării pentru perioada 2020-2030. În încheiere, oficialul român a evidenţiat sprijinul constant acordat de Congresul SUA pentru securitatea Flancului Estic şi pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Ministrul Radu Miruţă afirmă, luni seară, într-un mesaj pe Facebook, că „dialogul direct cu cei din teren rămâne esenţial, pentru că doar aşa înţelegi cu adevărat provocările şi găseşti soluţii reale, iar unele dintre problemele discutate astăzi şi-au găsit deja direcţii clare de rezolvare”.

„Doamna senator a apreciat rapiditatea şi determinarea cu care România a dezvoltat Centrul de Instruire F-16 - o platformă avansată, unică la nivel european, care pregăteşte piloţi români, ucraineni şi aliaţi la cele mai înalte standarde NATO şi consolidează rolul ţării noastre în securitatea regională. Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite este unul puternic şi orientat spre rezultate. Am constatat, în discuţiile cu delegaţia Statelor Unite, o deschidere reală pentru lansarea unor proiecte concrete în perioada următoare, care vor întări cooperarea noastră în domeniul apărării”, a transmis Radu Miruţă.

Acesta anunţă că „România îşi asumă responsabil rolul de furnizor de securitate în regiune şi va continua să investească în capacităţi moderne, în parteneriate strategice şi în pregătirea celor care apără, în fiecare zi, siguranţa noastră”.

