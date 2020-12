Rupturile în partidul AUR, surpriza de la alegerile parlamentare de săptămâna trecută, sunt foarte posibile, este de părere Cristian Tudor Popescu. Gazetarul spune că deși acest partid preia tiparul ceaușismului, „el nu prea are cu ce să îl umple” și că AUR „nu arată de loc omogen”. Cristian Tudor Popescu s-a declarat „șoșocat” de Diana Șoșoacă, una dintre viitoarele parlamentare ale AUR, despre care spune că este o „caricatură a caricaturii lui Corneliu Vadim Tudor”.

„Vă pot comunica un verb – a fi, nu șocat, a fi șoșocat! Dacă doamna Gabriela Firea reușea să mă calce pe nervi, să mă scoată din fire, doamna aceasta mă șoșochează. În sensul că mă lasă fără replică. Asemenea combinație de vulgaritate, agresivitate și prostie rar am văzut. Poate niciodată. Este campioană doamna din punctul acesta de vedere. Este o demnă caricatură a lui Corneliu Vadim Tudor.

Am făcut un experiment pe Facebook și în Republica, am dat două fișiere audio – unul cu Vadim Tudor urlând „escroaca, șomâldoaca, pitică nenorocită” și am pus alături și discursul acestei doamne despre „bestiile dracului, nenorociților” și așa mai departe, nu mai spun cuvintele. Doamna apare perfect ca o caricatură a caricaturii lui Corneliu Vadim Tudor”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre similaritățile dintre AUR și ceaușism

„Sunt foarte posibile, acum, rupturile în acest partid (n. red. - AUR). Clivajele, inși care se vor duce unde li se va oferi ceva dacă tot au posturile astea. Nu arată deloc omogen acest partid. Am afirmat în noaptea alegerilor că originile acestui partid sunt dincolo de Ponta, să nu-l uităm pe Ponta – „Mândru că sunt român”. Atunci a început bâlciul acesta al naționalismului de grotă, a început cu „mândru că sunt român” al lui Ponta, nu cu Dragnea. Dragnea a continuat și a dus pe alte culmi.

Înainte de Vadim este ceaușismul anilor ’70-’80. Și am spus atunci că își are originile în Partidul Comunist devenit ceaușist. De aici s-a tras concluzia în minunata noastră presă că eu am spus că ăștia sunt de sorginte comunistă. Nici vorbă de așa ceva! În anii ’70 și ’80 în România s-a constituit partidul ceaușist care nu mai era Partidul Comunist, nu mai avea nicio legătură. Care erau caracteristicile acestui partid: naționalismul împins la extrem, asta era o caracteristică a comunismului? Nici vorbă! Până la Ceaușescu era vorba de internaționalism. Era chiar o acuză să fii naționalist în Partidul Comunist. Ceaușescu a inversat lucrurile și a dus totul în naționalismul exacerbat, cu voievozi, cu Burebista, cu dacii, cu Cluj-Napoca, Drobeta Turnu-Severin și așa mai departe.

De asemenea, Biserica. Ceaușescu a strâns legăturile cu Biserica, atunci, care a colaborat cu partidul ceaușist până în ultimul moment. A colaborat la distrugerea bisericilor și alungarea lor pe roate, a colaborat la prigonirea cetățenilor și a preoților chiar fără să crâcnească, iar preoții și, în special înalții ierarhi ai Bisericii au fost, așa cum s-a dovedit ulterior, cu poreclele lor de cod, au fost turnători ai Securității, folosind taina spovedaniei ca să toarne la Securitate.

Apoi homosexualii. Erau, atunci, infractori. Erau folosiți de către partidul ceaușist, de către sistemul ceaușist ca turnători și provocatori pentru că erau vulnerabili, puteau fi condamnați la pușcărie pentru că erau homosexuali și erau folosiți.

Guvernarea țării cu familia e ce vedem aici – mamă, tată, frați, surori, nepoți – sunt cifre absolut impresionante, cred că este peste ce reușise Ceaușescu și cimotiile lui, cu tot Scorniceștiul băgat în conducerea țării. De asemenea, componenta legionară – Ceaușescu a încercat să recupereze mișcarea legionară – au fost trimiși emisari, între care Adrian Păunescu, până la Mircea Eliade în America, la Chicago. Au fost trimiși ca să îl racoleze pentru regim. Țuțea era deja ceaușist. Cu Noica s-a încercat același lucru. Acolo este matca.

E încă o idee care mi s-a prăbușit mie de-a lungul timpului, prin 1990-1991 scriam un articol în care spuneam că soluția este biologică, trebuie să moară niște generații pentru ca să se schimbe lucrurile. Nu-i așa! Nici soluția biologică nu funcționează, răul se transmite din generație în generație aproape intact. Ce v-am spus, acest tipar, al ceaușismului din anii ’80 cu toate caracteristicile astea, se transmite spre AUR. Problema e că AUR nu prea are cu să-l umple.

Identificam tiparul dintre naționalismul ceaușist și AUR. Ei, AUR, spun că proprietatea privată e sfântă și, deci, comunismul n-avea proprietate privată. Chiar așa? Dimpotrivă! România era proprietatea privată a partidului ceaușist, în frunte cu Nicolae Ceaușescu. Era proprietate privată. Toate casele, toate palatele, vănătorile, toate ale lui Ceaușescu erau proprietate privată. Făcea ce voia cu ele, când voia. Mai mult decât privată pentru că, în capitalism, pentru proprietatea privată dai socoteală, totuși. Nu faci chiar ce vrei cu ea, te supui unei legi. Un prim secretar de județ avea mai mult decât proprietate privată asupra județului – avea proprietate feudală. Cu drept de viață și de moarte asupra supușilor din județ. Deci nu, nici aceasta nu este o diferență.

Familia? Pilonul. Păi pe vremea lui Ceaușescu, securiștii cu grad și activiștii nu divorțau pentru că dacă divorțau erau dați afară, pierdeau funcția. Familia era considerată un mecanism foarte bun pentru a îi ține în lesă pe acei oameni. Când ai familie, ai copii, ești mai puțin dispus să te apuce revoluția prin funcția respectivă. Deci familia, celula de bază a societății, de-aia era celulă de bază la Ceaușescu. Avortul, nici nu mai vorbim.

Basarabia. AUR militează pentru unirea cu Basarabia. Ce făcea Nicolae Ceaușescu în ultimii săi ani? Le dăduse drumul unor demnitari ceaușiști care începuseră să facă vorbire de Pactul Ribbentrop-Molotov public, pe Dumitru Ghișe mi-l aduc aminte când a vorbit de soarta Basarabiei. Ceea ce până atunci era un subiect tabu. Pentru că Ceaușescu simțea că i se apropie funia de par începuse să dea drumul la acest subiect. Așa se închide tot acest tablou”, concluzionează gazetarul.

