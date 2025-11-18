Live TV

Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta"

dumitru manea sos parlament senat
Senatorul SOS Dumitru Manea. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Senatorul acuzat săptămâna trecută de furtul unui ghiozdan dintr-un hotel din Piatra Neamț spune că este nevinovat. Paul Gheorghe invocă un alt senator, Dumitru Manea, care spune că a fost o încurcătură, nu un furt. Cei doi au fost alești pe listele partidului S.O.S. România.

Paul Gheorghe, senator neafiliat: „A fost o confuzie, dragi colegi de la USR. Nu mi-am însușit un bun care nu-mi aparține. A fost o simplă confuzie încercând să-mi ajut un coleg care are probleme locomotorii. Nu am niciun fel de vină”.

Dumitru Manea, senator neafiliat (SOS RO): „A fost o întâmplare gen «Nea Mărin miliardar». Domnul senator Paul Gheorghe a crezut că e rucsacul meu. Eu am crezut că e rucsacul lui. Și n-a mai zis nimic. Am descoperit că era al unui elev. Avea rechizite, niște mărunțișuri, o tabletă și 1.500 de lei. Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm până la nivelul de a fura ghiozdanul unui elev...”.

Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, a fost acuzat că a luat intenționat ghiozdanul unui bărbat, dintr-un hotel din Piatra Neamț și a plecat cu el. Parlamentarul a declarat că a luat bunul altcuiva din greșeală.

