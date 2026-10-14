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Video Senator UDMR, despre susținerea Guvernului Niculescu: „Am făcut toată vara naveta între partide”

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Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Turos Lóránd, liderul senatorilor UDMR. Foto: Facebook
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Din articol
UDMR va susține guvernul, dar nu va participa la el

UDMR va vota guvernul condus de Luca Niculescu, dar nu va avea reprezentanți în Executiv, a declarat liderul senatorilor formațiunii, Loránd Turos, într-un interviu la Digi24. El spune că UDMR a încercat toată vara să-i aducă la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție, în speranța că vor găsi o soluție pentru încheierea crizei politice.

„UDMR, toată vara, a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție. Nu trebuie să iubim politicile altora. Nu trebuie să ne îmbrățișăm și să fim prieteni de mâine. Dar trebuie să asigurăm un guvern responsabil pentru această țară. Altfel, luăm cheile statului și le aruncăm extremiștilor. Asta nu ar fi fost o soluție”, a declarat Turos.

În opinia sa, supărările și orgoliile politice au împiedicat nu doar formarea unui guvern, ci și dialogul dintre partide. Turos a evitat să spună care formațiune a fost mai puțin dispusă să facă un compromis: „Interesul meu, ca politician, este ca aceste forțe pro-occidentale, în sfârșit, să găsească un compromis”.

UDMR va susține guvernul, dar nu va participa la el

Formațiunea va vota guvernul și programul de guvernare, însă nu va intra în Executiv. Asta nu înseamnă că va respinge automat măsurile propuse de viitorul Cabinet, a explicat senatorul: „Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din Executiv. Dar asta nu înseamnă că nu vom susține acele măsuri guvernamentale care sunt necesare pentru bunăstarea cetățenilor și pentru stabilitatea politică și economică a țării”.

Prioritatea, afirmă Turos, este ca oamenii să nu ajungă să suporte și mai greu efectele crizei economice.

„Trebuie să stopăm această criză economică. Trebuie ca cetățenii să nu mai ducă povara crizei și trebuie să luăm măsuri ca ziua de mâine să aibă o perspectivă mai pozitivă. La fiecare măsură, trebuie să găsești o majoritate în Parlament, trebuie să discuți, să negociezi, să găsești soluțiile optime, agreate de fiecare jucător. Nu va avea o misiune ușoară”, a avertizat acesta.

În legătură cu posibilitatea dizolvării Parlamentului, senatorul a spus că nu știe să fi existat discuții pe această temă la Cotroceni. El consideră însă că alegerile anticipate ar putea prelungi criza, fără să rezolve problema lipsei unui guvern cu puteri depline.

„Nu putem să mergem doi ani de zile în continuare cu guvern interimar, fără să găsim o soluție. Ultima variantă, da, ar fi fost dizolvarea Parlamentului. Ceea ce nu înseamnă neapărat rezolvarea crizei politice, pentru că doar prelungirea ei, fără un buget, fără o rectificare bugetară, ar fi dus la colaps. (...) Nu avem în continuare guvern cu puteri depline, nu putem lua măsurile necesare. Nu ar fi rezolvat nimic”, a spus Turos.

El a invocat și situația unor angajați din județul Satu Mare, pe care îl reprezintă, despre care afirmă că nu și-au primit salariile și nu au siguranța locului de muncă: „Pentru ei este foarte important să avem un guvern, să avem o rectificare bugetară, să avem o stabilitate bugetară, economică, politică”.

Editor : A.D.

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