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Video Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite”

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Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Atac dur la adresa lui Nicușor Dan din partea senatorului USR Cristian Ghinea, care îl cataloghează pe șeful statului drept „tăntălău”. El a criticat strategia lui Nicușor Dan din campania pentru prezidențiale și l-a acuzat că s-a folosit de „o strategie cinică” în care s-a prezentat drept singurul candidat proeuropean capabil să intre în turul al doilea.

„Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni, fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo”, a spus Ghinea la podcastul Comunitatea Liberală.

„Este un personaj tragic, până la urmă", a mai spus senatorul USR.

Editor : M.B.

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