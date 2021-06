Senator USR, întreținut de soție și copii. Declarația de avere e goală, dar a avut prin casă 58.000 de lei pe care i-a donat partidului

În politică totul este posibil, mai ales când vine vorba de bani! Un domn senator fără venituri, care teoretic și-a întreținut familia doar din salariul soției, a reușit și performanța de a face o donație la partid de... 58 de mii de lei. Oricum ai lua-o, dă cu minus. Dar pentru senatorul Eugen Remus Negoi, președinte al USR Constanța, pare că a dat numai cu plus.

Senatorul Eugen Remus Negoi este un parlamentar modest, dacă e să ne luăm după declarația sa de avere. Nu are terenuri, locuință, mașini, bijuterii sau active financiare. Anul trecut, el a câștigat primii bani, 1.095 de lei, abia în noiembrie, după ce a ajuns consilier județean. Ulterior, a fost ales senator și a mai încasat aproape 5.000 de lei în decembrie. Întrebat de Digi24 dacă a mai avut și alte venituri, senatorul și-a amintit de niște bani încasați de la firma sa, pe care nu i-a menționat în declarația de avere.

Reporter: Anul trecut, care au fost sursele de venit ale familiei dumneavoastră?

Eugen Remus Negoi, senator USR: Sursele de venit au fost sumele pe care le-am retras, o parte a sumelor împrumutate, 15.000 de lei, salariile soției și alocațiile copiilor.

Reporter: 15.000 de lei înseamnă 1.000 și ceva de lei pe lună.

Eugen Remus Negoi: Exact, exact. Cu banii aceștia am participat la bugetul familiei.

Reporter: Practic, spuneți că ați trăit din banii soției.

Eugen Remus Negoi: Oarecum, să spunem așa.

Senatorul are doi copii, din care doar unul e minor și ia alocație. Locuiește împreună cu familia într-un apartament al fratelui său, căruia spune că nu-i plătește chirie. În ciuda veniturilor modeste, parlamentarul a donat USR-ului în campania electorală pentru alegerile generale de anul trecut 58.000 de lei. Adică exact cât a câștigat anul trecut soția sa.

Senator USR: E u am avut și sume de bani, așa cum are toată lumea în casă, și cu acele sume de bani am reușit să creditez partidul

Reporter: Aproape tot venitul soției a fost donat partidului. Prin urmare, din ce alți bani ați trăit?

Eugen Remus Negoi, senator USR: Ăăă, eu am avut și sume de bani, așa cum are toată lumea în casă, și cu acele sume de bani am reușit să creditez partidul.

Reporter: Câți bani cash spuneți că ați avut în casă?

Eugen Remus Negoi: Aproximativ 10.000 de euro.

La rândul său, a avut parte de ajutorul colegilor de filială pentru a-și finanța campania. 15 membri ai organizației USR Constanța, pe care Eugen Negoi o conduce, au contribuit cu 293 de mii de lei, sume trecute în declarația de avere a senatorului.

„ Nu e ceva de care să nu fiu mândru, sau de care să mă ascund”

Reporter: Cei care v-au împrumutat cu bani sunt cei din organizația dumneavoastră, pe care dumneavoastră i-ați sprijinit să candideze la alegerile locale și parlamentare. Este așa?

Eugen Remus Negoi, senator USR: Da, așa este. Dar n-aș vrea să facem legătura asta. Nu e ceva... Asta s-a întâmplat peste tot. Nu e ceva de care să nu fiu mândru, sau de care să mă ascund.

Senatorul USR spune că, după alegerile parlamentare, cei care l-au împrumutat cu bani și-au primit sumele înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă.

