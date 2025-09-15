Live TV

Video Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, la propunerea AUR

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1036701313
Memorial pentru Charlie Kirk în Utah. Foto: Profimedia

Senatorii au ţinut, luni, la solicitarea unui senator de la AUR, un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk, aliat influent al preşedintelui SUA Donald Trump, împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah.

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său”, a solicitat senatorul AUR Ştefan Geamănu, în deschiderea şedinţei din Senat, potrivit News.ro.

„Prin acest gest simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-marxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie”, a mai spus senatorul.

Senatorii s-au ridicat în picioare şi au păstrat momentul de reculegere.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins, joi, propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator.

Iniţiativa a fost propusă iniţial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi anulat”, potrivit unui schimb de e-mailuri cu zeci de europarlamentari.
Însă Roberta Metsola a respins propunerea, un purtător de cuvânt al preşedintei Parlamentului explicând pentru Politico: „Minutele de reculegere sunt anunţate de preşedinte la deschiderea şedinţei plenare”.

E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
