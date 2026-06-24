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Senatorul Adrian Peiu, ales pe listele S.O.S. România, s-a alăturat PNL și va conduce interimar filiala Ialomița

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Conducerea PNL l-a desemnat marţi pe Adrian Peiu lider interimar al organizaţiei liberale Ialomiţa. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Senatorul Adrian Peiu a anunțat miercuri, în plenul Senatului, că a devenit membru al Partidului Național Liberal (PNL) și că va activa în grupul senatorilor liberali. Acesta a intrat în Parlament pe listele S.O.S. România, în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, iar în ultima perioadă a fost lider al grupului parlamentar Pace – Întâi România.

„Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și, începând de astăzi, voi face parte din grupul Partidului Național Liberal”, a declarat Adrian Peiu în plen.

Conducerea PNL l-a desemnat marţi pe Adrian Peiu lider interimar al organizaţiei liberale Ialomiţa, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror şefi au fost înlocuiţi.

Biroul Permanent Naţional al PNL a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor: Argeş, Braşov, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 şi 5, acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susţinut pe Adrian Veştea.

Întrebat după ședința Biroului Permanent Național dacă numirea unui senator ales pe listele S.O.S. România la conducerea PNL Ialomița reprezintă o recompensă pentru faptul că nu a susținut Guvernul Veștea, deputatul PNL Ionel Bogdan a respins această interpretare.

„Nu cred că este vorba de nicio recompensă, este vorba de un senator din județul Ialomița. Având în vedere situația filialei din Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă vom vedea cum vor decurge lucrurile”, a declarat deputatul liberal.

Editor : A.D.

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