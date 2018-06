Senatorul Daniel Zamfir părăseşte PNL: "Partidul a fost băgat în tranşee de către Ludovic Orban"

Senatorul Daniel Zamfir a anunţat printr-o scrisoare deschisă adresată colegilor că părăseşte PNL, afirmând că partidul a fost “băgat în tranşee”. De asemenea, el a spus că direcţia în care se îndreaptă PNL este una greşită.

“Dragi colegi liberali. Lucrurile pe care le trăim împreună de o bună bucată de vreme sunt pentru mine de neimaginat. V-o spun cu toată sinceritatea şi amăraciunea! Sunt membru al acestui partid de zece ani, am avut onoarea să fiu deputat în perioadă 2012-2016, iar acum din 2016 senator. De la bun început am crezut şi cred în continuare că rolul parlamentărilor este să facă legi bune şi aşteptate de oameni. Aşa am gândit când am început cu legea dării în plată, aşa gândesc şi acum când am iniţiat Legile împotrivă cămătăriei, legi care protejează milioane de români împotrivă abuzurilor instituţiilor financiare bancare şi nebancare. Nu mică mi-a fost surprinderea când am constatat că preşedintele partidului meu ia decizia să fiu exclus din partid dacă voi continuă cu aceste proiecte de lege. Eu însă am continuat şi ele au fost votate în Senat, cu sprijinul majorităţii PSD-ALDE şi îmi doresc să fie votate cât mai repede şi în Camera Deputaţilor pentru a face dreptate milioanelor de români care sunt victimele abuzurilor sistemului bancar şi nebancar”, a anunţat Daniel Zamfir printr-o scrisoare deschisă postată pe contul său de Facebook şi adresată colegilor săi liberali.

El susţine că motiivul excluderii sale din PNL este “din vremuri pe care ni le-am fi dorit demult apuse”, afirmând că PNL a fost “băgat în tranşee” de Ludovic Orban.

Biroul Executiv National al PNL a decis pe 28 martie excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir, fost preşedinte al Comisiei economice din Senat şi iniţiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul şedinţei, că a avut suficientă răbdare în privinţa lui Zamfir, căruia i-a dat trei avertismente publice.

Decizia de exludere a senatorului Daniel Zamfir a fost adoptată în Biroul Executiv National al PNL cu 25 de voturi "pentru", două "împotrivă" şi doua nule, Alina Gorghiu şi Marian Petrache fiind cei care au propus o sancţiune mai uşoară. Hotărârea va trebui validată de Consiliul National al PNL.

