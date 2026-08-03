Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General (surse). Mai are o condamnare pentru aceeași faptă

Senatorul intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), Paul Pintea, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, potrivit unor surse Digi24.ro. Dosarul a fost demarat în 2025, după ce Pintea a fost oprit de polițiștii din Sălaj la un filtru în trafic și au constatat că acesta avea permisul suspendat. Nu este prima dată când senatorul este sancționat pentru că a condus cu permisul suspendat.

Acesta a fost prins în trafic de polițiștii din Zalău pe 7 noiembrie 2025, la ora 23:57. Potrivit procurorilor, senatorul Paul Pintea nu a oprit la semnalul agenților din teren.

„Astfel, organele de poliție din cadrul I.P.J. Sălaj – Serviciul Rutier, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe str. Andrei Mureșanu intersecție cu str. Cloșca din municipiul Zalău, au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat.

Acesta nu a respectat dispozițiile legale de oprire efectuate cu brațul întins orizontal al polițistului rutier, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanță de câteva sute de metri până la parcarea din zona Casa Armatei, în spatele imobilului, loc în care s-a procedat la interceptarea și legitimarea conducătorului auto”, potrivit comunicatului transmis de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dosarul va fi judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta mai are o condamnare la activ, cu suspendare, pentru aceeași infracțiune de conducere a unui autovehicul cu permisul suspendat.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat.

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu la vârsta de 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

Editor : M.G.