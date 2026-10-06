Senatorul PSD Daniel Zamfir avertizează: „Un singur lucru este cert - nu vom da cec în alb lui Luca Niculescu”

Social-democraţii nu vor da „un cec în alb” premierului desemnat Luca Niculescu, a declarat, marţi, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

El a susţinut că sunt „foarte multe” măsuri propuse de PSD care ar putea fi trecute în programul Guvernului pe care urmează să îl alcătuiască Luca Niculescu.

„În primul rând, am spus, de principiu, să oprim măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan. Ăsta este lucrul fundamental. După aceea, vrem să vedem şi echipa de miniştri, vrem să vedem cum gândeşte domnia sa să alcătuiască Guvernul, ce ministere să revină PSD, persoanele pe care le propune domnul Luca Niculescu, altele decât cele de la PSD. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Un singur lucru este cert: nu vom da cec în alb lui Luca Niculescu în momentul ăsta”, a afirmat Zamfir, la sediul central al PSD, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

În opinia sa, nu se va ajunge nicăieri dacă partidele au în continuare "linii roşii".

„Eu nu am înţeles de la PNL, după toate declaraţiile de ieri, că sunt dispuşi să susţină un Guvern alături de PSD sau din care să facă parte PSD. PSD nu a trasat linii roşii. Cei care au trasat linii roşii sunt de la celelalte partide. Noi am fost deschişi încă de la căderea Guvernului Bolojan să creăm un Guvern ca România să iasă din situaţia economică foarte grea în care a adus-o Ilie Bolojan. Cu liniile roşii nu cred că ajungem nicăieri, dar asta nu înseamnă că noi vom vota în orb orice va propune Luca Niculescu”, a subliniat Daniel Zamfir.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, marţi, începând cu ora 14:00, pentru a decide dacă susţine sau nu Guvernul Luca Niculescu.

Editor : Sebastian Eduard