Senatorul UDMR Tanczos Barna, amendat de poliție pentru viteză. Le-a spus polițiștilor că se duce să se testeze de coronavirus

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, miercuri seară, la Digi24, că în data de 14 martie a fost prins de poliție cu viteză și a fost amendat și că, din simț al răspunderii, le-a spus polițiștilor că se duce să-și facă testul de coronavirus, deci că ar putea fi pozitiv, după ce în ajun se aflase că un coleg parlamentar este contaminat.

Polițiștii din trafic susțin însă, potrivit surselor Digi24, că, prins cu viteză, senatorul le-ar fi spus că are coronavirus, iar când au verificat la DSP, polițiștii au descoperit că nu făcuse testul niciodată.

Inițial, când a fost sunat de Digi24 pentru un punct de vedere, senatorul a negat că ar fi fost oprit de poliție. Ulterior, parlamentarul a explicat, în direct la Digi24, că atunci când a fost sunat a fost trezit din somn și a fost întrebat dacă a fost prins „astăzi” (miercuri - n.r.) de poliție.

„Nu am mințit nici atunci și nu mint nici acum. Pe 14 m-a oprit poliția pentru depășirea vitezei, mergeam cu 81 la oră la 200 de metri de intrarea în localitatea Olteni. M-am oprit, a venit agentul de poliție la mine, am dat jos geamul. Știind că cu o zi înainte un coleg senator a fost declarat pozitiv, l-am avertizat pe domnul agent că s-ar putea să fiu pozitiv și mă duc să fac test. I-am spus textual că mă duc la București să fac test de coronavirus. I-am dat actele, a venit cu procesul-verbal, am semnat procesul-verbal fără mențiuni și am plecat. Am avut o discuție cu dânsul cu privire la iresponsabilitatea colegului meu, al nostru, din Senat, am plătit amenda și din punctul meu de vedere, această poveste este închisă. Nu l-am mințit, i-am spus că s-ar putea să fiu pozitiv și mă duc la București să fac test”, a spus Tanczos Barna la Digi24.

Întrebat dacă a făcut testul, senatorul a confirmat și a spus că rezultatul este negativ. „Au făcut cu mine alte 400 sau 500 de persoane în ziua de 14, tocmai pentru că pe 13 colegul nostru a fost declarat pozitiv și am mers sute de deputați și senatori ca să facem test. Suntem și noi familiști și trebuia să știm și noi dacă suntem purtători de virus sau nu și trebuia să știu dacă sunt primul care aduce virusul în Harghita”, a adăugat senatorul.

„Nu are legătură cu viteza, n-am comentat nicio secundă viteza. Am spus că mă duc la București să fac test și l-am avertizat pe domnul agent că s-ar putea să fiu pozitiv. Cred că a fost un gest responsabil, pentru că s-a apropiat de mine la mai puțin de un metru, i-am dat în mână actele și era minimul pe care trebuia să-l fac. De 24 de ore nu mă gândeam la altceva decât la testul pe care o să-l fac la București”, a explicat Tanczos Barna.

Întrebat dacă polițiștii i-au spus că l-au verificat la DSP și nu apărea în evidență, senatorul a răspuns: „Da, știu. Au sunat la DSP, m-a sunat DSP-ul, m-au întrebat, le-am spus că sunt în clădirea Senatului, stau la coadă să fac testul, i-am informat după aceea, când a venit rezultatul, că sunt negativ”, a spus senatorul.

Întrebat de ce crede că polițiștii l-au verificat la DSP, din moment ce le-ar fi spus că se duce să facă testul, Tancoz Barna a fost că nu știe, dar „dl agent de poliție și-a făcut treaba”, a făcut ceea ce trebuia să facă: a anunțat DSP-ul că în trafic s-a întâlnit cu o persoană care a declarat că s-ar putea să fie pozitivă și merge să facă test. „I-am spus textual că mă duc, i-am spus și locația unde mă duc să fac testul. Știam de ce plec la București. Cu o zi înainte am sunat la DSP și am întrebat dacă vor trimite o echipă la mine acasă ca să ia probe. Eu vineri am anunțat pe Facebook că nu ies din casă din cauza faptului că avem un coleg depistat pozitiv și este responsabilitatea mea să am grijă de toți cei care intră în contact cu mine. Am fost primul, cred, care a postat pe Facebook că nu mai ies din casă. Și am plecat doar pentru vot, să votăm guvernul și să fac testul la București”, a încheiat senatorul Tanczos Barna.

