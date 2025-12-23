Senatul a aprobat bugetul pe 2026: Reducere cu 9 milioane lei la cheltuiele de personal pe anul viitor

Senatul a adoptat bugetul pentru anul 2026, „un buget construit pe principii de responsabilitate în cheltuirea banului public, control strict al costurilor și prioritizarea cheltuielilor absolut necesare pentru funcționarea instituției”. Cheltuielile de personal pentru anul viitor sunt mai mici cu aproape 9 milioane de lei comparativ cu acest an.

Bugetul total al Senatului pentru 2026 este de 279,9 milioane lei, o creștere moderată față de anul precedent, determinată în principal de inflație și de obligații legale care nu pot fi evitate, arată comunicatul de presă al forului legislativ.

Senatul reamintește că bugetul aprobat la începutul anului 2025 a fost de 276,9 milioane lei, respectiv de 264 milioane lei în urma rectificării bugetare.

Cheltuieli de personal: mai puțini bani dec ât în bugetul ini țial 2025

Cheltuielile de personal pentru anul 2026 sunt de 186,3 milioane lei, cu aproape 9 milioane lei mai puțin decât nivelul aprobat inițial pentru 2025.

Astfel, bugetul alocat pentru cheltuielile de personal nu prevede creșterea numărului de posturi, nu introduce beneficii noi și acoperă exclusiv drepturile prevăzute de lege pentru senatori și personalul Senatului.

Senatul menționează că bugetul alocat acestui capitol se va reduce în urma diminuării cu 10% a sumei forfetare acordate parlamentarilor, măsură care va reflecta un angajament concret pentru diminuarea cheltuielilor și utilizarea responsabilă a fondurilor publice.

„Bunuri și servicii: cheltuieli de funcționare, nu risipă”

Pentru capitolul „Bunuri și servicii” este alocată suma de 36,9 milioane lei, destinată exclusiv cheltuielilor necesare funcționării zilnice a Senatului.

„Acești bani sunt folosiți pentru utilități (energie electrică, termică, apă) pentru partea din Palatul Parlamentului administrată de Senat; întreținerea și funcționarea parcului auto (carburanți, reparații strict necesare); materiale și servicii indispensabile activității legislative (papetărie, servicii IT, mentenanță); deplasări în țară și în străinătate, exclusiv pentru activități parlamentare; cheltuieli de protocol și reprezentare. Creșterea sumei allocate acestui capitol reflectă majorarea prețurilor la utilități și servicii, nu extinderea activității”, arată documentul de presă.

La capitolul „Alte transferuri”, bugetul prevede 2,8 milioane lei, sumă destinată plății cotizațiilor României la organismele parlamentare internaționale din care Parlamentul face parte. Această cheltuială reprezintă o obligație internațională și revine Senatului în anul 2026, conform înțelegerii dintre cele două Camere ale Parlamentului.

Pentru „Asistență socială” sunt prevăzuți 25,2 milioane lei, sumă destinată exclusiv indemnizațiilor pentru limită de vârstă, acordate conform legislației în vigoare, fără extinderi sau beneficii suplimentare.

Bugetul pentru investiții este de 20,8 milioane lei, mai mic decât în anul precedent. Suma este alocată pentru: reparații capitale necesare la Palatul Parlamentului (fațade, terase, scări); echipamente și programe informatice, multiplicare și alte dotări strict necesare pentru desfășurarea activității.

Senatul României își reafirmă „angajamentul de a gestiona cu responsabilitate fondurile publice, în interesul cetățenilor, asigurând o activitate parlamentară eficientă, predictibilă și transparentă”, conform sursei citate.

Editor : Ana Petrescu