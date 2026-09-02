Senatul a eliminat scutirea de accize pentru alcoolul produs în gospodării după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii

Senatul a decis miercuri să elimine din proiectul de lege prevederea care scutea de accize băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodării pentru consum propriu. Facilitatea se aplica unei cantități de cel mult 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie. Proiectul a fost reexaminat la cererea președintelui Nicușor Dan și urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final.

Scutirea a fost introdusă de deputați în proiectul de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2025, care modifică mai multe prevederi din Codul fiscal. Camera Deputaților a adoptat proiectul la 20 mai 2026.

Potrivit amendamentului, de facilitate puteau beneficia gospodăriile înscrise în Registrul agricol, cu condiția ca băuturile să fie produse pentru consum propriu și să nu fie destinate vânzării.

Cantitatea respectivă nu urma să fie inclusă nici în calculul limitelor stabilite pentru micii producători independenți de băuturi fermentate.

În cererea de reexaminare, Nicușor Dan a arătat că amendamentul a fost introdus și adoptat numai de Camera Deputaților, fără să fi fost dezbătut anterior de Senat.

Președintele a mai susținut că scutirea de accize nu decurgea din niciuna dintre directivele europene pentru transpunerea cărora a fost emisă Ordonanța Guvernului nr. 22/2025.

Editor : A.D.