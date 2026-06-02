Live TV

Senatul a respins alegerea primarilor în două tururi. AUR și USR au votat pentru, PSD și PNL au fost împotriva proiectului

Data actualizării: Data publicării:
Senat 3
Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Inițiatorii: Sistemul actual „și-a arătat limitele” Cum ar fi funcționat alegerea în două tururi Tur suplimentar în caz de balotaj

Senatul a respins, marți, proiectul de lege inițiat de parlamentari AUR care prevedea revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin. Inițiativa a fost susținută de senatorii AUR, Pace-Întâi România și USR, însă a fost respinsă de PSD, PNL și UDMR, astfel că nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.

Au fost înregistrate 48 de voturi „pentru”, 56 „contra” și o abținere.

Potrivit votului electronic afișat pe site-ul Senatului, 25 de voturi pentru adoptarea proiectului au venit de la AUR, 16 de la USR, cinci de la senatorii „Pace-Întâi România” și două voturi de la cei neafiliați.

De cealaltă parte au votat împotriva proiectului 33 de senatori PSD, 12 de la PNL, opt de la UDMR și alți tri senatori neafiliați.

Deși proiectul a fost depus de AUR, acesta a fost votat și de senatorii USR, formațiune care a susținut în mod constant revenirea la sistemul de alegere în două tururi.

În timpul dezbaterilor din plen, reprezentanții PSD au argumentat că actualul sistem, bazat pe alegerea într-un singur tur, este cel mai potrivit pentru desemnarea autorităților locale.

„Suntem în situația în care facem politică, dar pe de altă parte trăim în niște orașe, comune care vrem să fie bine administrate. Să fiu bine înțeles, ambele opțiuni sunt opțiuni viabile. Cred totuși că relația dintre cetățean și politician este corectă în primul tur, pentru că acolo omul alege gospodarul. În turul doi intervine tranzacția politică. Chiar dacă, în termeni de legitimitate, e un procent mai mare în această tranzacție din perspectiva bunei administrări a unei localități, s-ar putea ca votul direct al cetățeanului să spună cel mai bine cum trebuie administrată o urbe. Deci din acest punct de vedere, cred că pentru alegerea primarului, pentru buna administrare a unei comunități este mai corect această opțiune, dintr-un singur tur”, a declarat senatorul PSD Robert Cazanciuc, marți în plen.

Propunerea legislativă a AUR va fi transmisă Camerei Deputaților, pentru a fi votată în calitate de for decizional.

Inițiatorii: Sistemul actual „și-a arătat limitele”

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că actuala modalitate de alegere a primarilor și a președinților de consilii județene nu mai răspunde intereselor comunităților locale.

„Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale - primarul și președintele consiliului județean - într-un singur tur, pe baza celui mai mare număr de voturi și nu a majorității voturilor valabil exprimate - și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor. Alegerea lor într-un tur unic nu este specifică culturii politice românești, având în vedere că, până în 2012, a funcționat scrutinul în două tururi, în situația în care nu se înregistra din primul tur alegerea unui candidat care obținea peste 50% din voturile valabil exprimate ale cetățenilor”, arată AUR, în expunerea de motive a proiectului.

Cum ar fi funcționat alegerea în două tururi

Potrivit proiectului, un candidat ar fi fost declarat ales primar sau președinte de consiliu județean încă din primul tur doar dacă obținea majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv peste 50%.

În situația în care niciun candidat nu ar fi atins acest prag, ar fi fost organizat un al doilea tur de scrutin la două săptămâni după primul, la care ar fi participat doar primii doi candidați clasați în ordinea numărului de voturi obținute.

„Este declarat ales primar sau președinte de consiliu județean candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate”, prevede proiectul.

Inițiativa stabilea că un al doilea tur urma să fie organizat și în cazul unui balotaj între mai mulți candidați pentru ocuparea locului secund, situație în care toți cei aflați la egalitate ar fi participat la noul scrutin.

După desfășurarea celui de-al doilea tur, mandatul ar fi revenit candidatului care obținea cel mai mare număr de voturi.

Tur suplimentar în caz de balotaj

Proiectul reglementa și situația în care cei doi candidați rămași în cursă după primul tur ar fi obținut același număr de voturi în turul al doilea. În acest caz, ar fi fost organizat un nou tur de scrutin în termen de două săptămâni.

De asemenea, dacă unul dintre candidații calificați pentru turul decisiv ar fi decedat sau s-ar fi aflat în imposibilitatea de a participa la alegeri, biroul electoral de circumscripție l-ar fi declarat câștigător pe celălalt candidat, fără organizarea unui nou scrutin.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
5
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Senatul a votat o lege care limitează la 5 km/h viteza bărcilor în Delta Dunării. Ce amenzi riscă cei care depășesc limita
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune care este motivul pentru care nu pleacă din PSD. „Să plece ei şi poate rămân eu”
Senat 3
Parlamentul a votat noua conducere a Institutului Cultural Român. PSD și AUR și-au susținut reciproc candidații
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare
studenti la examen
Organizațiile studențești cer interzicerea politicienilor la conducerea universităților: „Pot fi instrumente de recrutare”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
vehicule lynx
Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la...
Ultimele știri
Richard Gere îl consideră pe Donald Trump „un maniac”: „Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe planetă”
Rubio acuză Cuba că „sponsorizează terorismul” şi că găzduieşte instalaţii de spionaj ruse şi chineze
Circulația pe Transfăgărăşan ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
ULTIMELE cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu 😲
Fanatik.ro
Proiectul privind modificările Legii Sportului, în aer! Totul depinde de decizia celor de la PSD
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului...
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la...
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
"Tocmai s-a născut o stea, nu?". John Travolta, mândru până la cer de fiica Ella, care joacă în primul film...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui