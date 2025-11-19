Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort

Un proiect de lege depus la Parlament de doi deputați aleși pe listele POT, acum neafiliați, și care restrângea dreptul la avort a fost respins de Senat, prima cameră sesizată. Controversatul proiect, criticat atât de parlamentari cât și de societatea civilă, merge acum la Camera Deputaților, care este decizională.

„Proiectul de lege depus de cei doi deputați ex-POT, prin care se introducea pe ușa din spate interzicerea avortului în România, a fost respins astăzi în plenul Senatului. Deși, în toate intervențiile lor publice, inițiatorii au susținut că nu urmăresc restrângerea accesului la întreruperea de sarcină și că ar dori doar „protejarea femeilor gravide și a fătului”, realitatea spune altceva. Dacă nu acesta era scopul, atunci de ce toate vocile și organizațiile anti-avort, din țară și din străinătate, s-au mobilizat masiv pentru a susține inițiativa? De ce un asemenea entuziasm dacă efectul nu ar fi fost restricționarea dreptului femeilor de a decide?”, a scris pe Facebook senatoarea PSD Victoria Stoiciu.

Ea amintește că, înainte de a ajunge la vot, „proiectul a primit o serie de avize negative – atât de la comisiile parlamentare, cât și de la CES și de la Consiliul Legislativ. Ultimul a explicat explicit că formularea introdusă, privind incriminarea vătămării fătului „prin orice mijloace ori procedee”, este de natură să conducă la imposibilitatea delimitării acestei noi infracțiuni de infracțiunile deja prevăzute în Codul Penal privind vătămarea corporală și întreruperea cursului sarcinii. Cu alte cuvinte, legea deschidea poarta unei interdicții indirecte a avortului”.

Proiectul merge acum la Camera Deputaților care este for decizional.

„Sper să fie respins, pentru a apăra drepturile, sănătatea și demnitatea femeilor din România”.

Inițiativa legislativă a soților Radu Mihai Ionesu și Monica Ionescu, foști deputați POT, în prezent neafiliați, prin care vor să incrimineze avortul „amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu”, consideră Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Partidul REPER condamnă și el proiectul care limitează dreptul femeilor la avort și „reînvie practicile de inspirație comunistă și putinistă”. O inițiativă perversă”, cataloghează senatoarea PSD Victoria Stoiciu propunerea de lege a celor doi parlamentari.

