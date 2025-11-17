Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Şerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a fost respinsă luni de Senat.

Au fost 28 de voturi „pentru” şi 65 de voturi „împotrivă”, scrie News.ro.

„În loc să vedem o preocupare a actualului ministru pentru investiţii în infrastructura feroviară şi pentru sprijinirea companiilor de stat care operează, constatăm acelaşi dezinteres care a dominat Ministerul Transporturilor în ultimii ani, indiferent de cine s-a perindat la vârful instituţiei guvernamentale”,au susținut parlamentarii AUR care au inițiat moțiunea simplă.

Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a afirmat, în plenul de luni, la dezbaterea moţiunii simple a AUR, că în ultimii ani acest minister a atras peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare din bani europeni.

El a precizat că, după 19 ani a fost redeschis tronsonul Bucureşti-Giurgiu, a fost lansată modernizarea a peste 1.000 de kilometri de cale ferată şi au fost contractate peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele deja în teste sau în circulaţie.

România se află într-o perioadă extrem de bună pentru infrastructura feroviară, în ultimii ani atrăgând peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare din fonduri europene, PNRR, CEF şi Fondul pentru Modernizare, pe care i-a transformat în şantiere vii, trenuri noi şi linii electrificate, a mai spus Șerban.

„În calitate de ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, privesc cu responsabilitate această moţiune depusă de AUR. Nu o văd ca pe un atac, ci ca pe o oportunitate. Am ocazia de a pune în lumină realitatea concretă a investiţiilor pe care le-am realizat şi mai ales de a arăta de ce trebuie să continuăm în acelaşi ritm accelerat. Da, suntem într-o perioadă extrem de bună pentru infrastructura feroviară. În ultimii ani am atras peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare, bani europeni, din PNRR, CEF, Fondul de Modernizare şi i-am transformat în şantiere vii, trenuri noi şi linii electrificate.

Am redeschis Bucureşti - Giurgiu după 19 ani, am lansat modernizarea a peste 1.000 de km de cale ferată, am contractat peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele deja în teste sau în circulaţie. Am stabilizat CFR Marfă, am creat Carpatica Feroviar şi am crescut cota de piaţă a transportului feroviar de marfă de la 19,5% la aproape 30%”, a explicat mininistrul, potrivit Agerpres.

El a subliniat că, în perioada 2020 - 2025 au fost construiţi peste 500 de kilometri de autostradă şi drumuri expres, iar, în urma modernizărilor căii ferate, trenurile de călători vor putea circula cu 160 de km pe oră, iar cele de marfă cu 120 de km.

De asemenea, şeful de la Transporturi a transmis că CFR SA a realizat „în patru ani cu PSD la Ministerul Transporturilor 160 de contracte de execuţie şi proiectare cu o valoare totală de 4,5 miliarde de euro fără TVA, cel mai mare volum de investiţii feroviare din ultimii 10 ani”.

În ceea ce priveşte achiziţia de material rulant nou, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat contractele pentru 129 de trenuri electrice şi 16 locomotive din care şapte trenuri au fost deja livrate, urmând ca celelalte să fie livrate până în 2027, a continuat Ciprian Şerban. În plus, ARF se află în etapa de identificare a unei surse de finanţare pentru o altă tranşă de 23 de locomotive şi 58 de trenuri.

Potrivit ministrului, anul 2026 trebuie să fie la fel de ambiţios ca 2025, de aceea este necesară aprobarea unui buget pentru Ministerul Transporturilor pentru anul viitor cel puţin egal cu bugetul din 2025, "nu pentru că vrem să cheltuim mai mult, ci pentru că avem proiecte gata de lansat, finanţări câştigate competitiv şi echipe mobilizate".

Editor : Ana Petrescu