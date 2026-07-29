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Senatul, convocat în sesiune extraordinară. Strategia pentru conservarea biodiversității, pe ordinea de zi

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Senat 3
Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici
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Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean a convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, care va avea loc în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„În această seară, am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii — jalon esenţial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, a transmis, miercuri seară, Mircea Abrudean, într-o postare pe Facebook.

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Președintele Senatului a precizat că joi, de la ora 16:00, plenul Senatului se va reuni pentru a vota proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv jaloanele PNRR adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.

Proiectul de lege privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității a fost depus în Parlament marți, după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat inițiativa.

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Ulterior, președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut că Guvernul demis „a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională”, apreciind că depunerea proiectului reprezintă „o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis”. Liderul social-democrat a anunțat că proiectul va fi dezbătut cu celeritate în Parlament.

Înaintea ședinței de Guvern de marți seară, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a decis retragerea hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, întrucât prevederile acesteia fac obiectul unui proiect de lege depus la Senat.

După ședința de Guvern, Bolojan a respins însă afirmațiile potrivit cărora retragerea hotărârii ar reprezenta o recunoaștere a unei încălcări a legislației.

Editor : Ana Petrescu

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