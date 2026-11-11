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Senatul dezbate şi votează astăzi moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare

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Alexandru Nazare
Foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Senatul dezbate şi votează miercuri moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor Alexandru Nazare. Moţiunea, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, a fost depusă miercurea trecută, în plen, de liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu, iar documentul este semnat de 34 de parlamentari.

Prin moţiunea simplă, AUR acuză prezentarea selectivă a situaţiei finanţelor publice şi solicită publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, în paralel cu datele privind deficitul în numerar, scrie Agerpres.

Semnatarii moţiunii, 30 de senatori AUR şi patru parlamentari neafiliaţi, susţin că există o diferenţă de peste 28 de miliarde de lei între deficitul bugetar raportat de Ministerul Finanţelor şi cel calculat potrivit metodologiei ESA pentru primele şase luni ale anului 2026. Potrivit acestora, deficitul în numerar a fost de aproximativ 41 de miliarde de lei, în timp ce deficitul ESA a depăşit 69 de miliarde de lei, conform datelor Eurostat.

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„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din ţară”, precizează în textul moţiunii.

AUR susţine că „prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu oferă cetăţenilor o imagine completă asupra situaţiei bugetare, diferenţa dintre cele două metodologii fiind esenţială, întrucât amânarea unor plăţi poate îmbunătăţi temporar deficitul în numerar, fără ca obligaţiile financiare ale statului să dispară”.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăţi nu echivalează cu eliminarea ei. Transparenţa bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, precizează iniţiatorii moţiunii.

Totodată, AUR critică ceea ce numeşte o „contradicţie politică”, respectiv menţinerea lui Alexandru Nazare la conducerea Ministerului Finanţelor şi în Cabinetul Niculescu, deşi Guvernul Bolojan, din care acesta a făcut parte, a fost demis în urma unei moţiuni de cenzură susţinute inclusiv de PSD.

„Partidul care a demis un Guvern pentru politica sa economică îl menţine la conducerea finanţelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea şi aplicarea politicilor fiscale (...) Avem, astfel, o politică fiscală în care statul încasează tot mai mult de la cetăţeni, plăteşte tot mai mult pentru dobânzi şi alocă tot mai puţin din bugetul naţional pentru investiţii de capital”, eate menționat în moţiune.

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Prin acest demers, AUR îi solicită ministrului Finanţelor să modifice practica de raportare a execuţiei bugetare, astfel încât instituţia să publice cel puţin trimestrial atât deficitul calculat în numerar, cât şi estimarea actualizată a deficitului potrivit metodologiei ESA.

Formaţiunea mai cere ca românii să aibă acces la o imagine completă a finanţelor publice şi la explicaţii privind diferenţele dintre indicatorii bugetari, în contextul în care populaţia şi companiile suportă povara măsurilor fiscale.

„Românii nu cer două contabilităţi, domnule ministru: una pentru Bucureşti şi alta pentru Bruxelles. Cer un singur adevăr! Spus la timp şi în întregime”, mai transmit semnatarii moţiunii simple.

Editor : A.P.

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