Live TV

Senatul dezbate și votează astăzi moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță

Data actualizării: Data publicării:
senat 2
Foto: Mircea Abrudean Facebook

Senatul dezbate și votează, în plenul de luni, moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță. Moțiune este intitulată „ministrul Radu-Dinel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD - PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” și este semnată de 39 de senatori din Opoziţie, 28 de la AUR, opt de la grupul Pace - Întâi România şi trei neafiliaţi.

Plenul Senatului începe la ora 16.00.

AUR îl critică pe ministurl Radu Miruţă pentru „lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizare excesivă şi incapacitate de a apăra interesele economice şi strategice ale României”, scrie Agerpres.

„Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acţioneze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaş la distrugerea companiilor mici şi mijlocii din România.

Singura preocupare reală a ministrului Radu-Dinel Miruţă este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri şi simpatizanţi USR în funcţii cheie. Deşi ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicaţiile preţioase ale lui Miruţă, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenţia organelor de anchetă, control şi verificare instituţională”, susţin iniţiatorii moţiunii.

AUR consideră că Ministerul Economiei, care „ar trebui să genereze o strategie ce să ajute companiile cu capital românesc, este inert, iar în locul unor soluţii concrete, conducerea ministerului livrează conflicte minore şi declaraţii pentru presă, nu politici publice”.

Iniţiatorii moţiunii atrag atenţia că, „deşi la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, pe acest palier, România funcţionează cu frâna de mână trasă”.

„Legislaţia offset nu funcţionează, iar companiile cu tradiţie sunt politizate şi ineficiente, în condiţiile în care resursa umană calificată se degradează şi se diminuează continuu. Turismul românesc este lăsat de izbelişte şi se pregăteşte de o lovitură mortală: creşterea cotei de TVA la 21% începând cu 1 ianuarie 2026, conform declaraţiilor premierului şi ale ministrului Finanţelor. Asta în timp ce digitalizarea bate pasul pe loc, iar strategia de implementare a inteligenţei artificiale este total blocată”, arată semnatarii moţiunii.

Potrivit documentului, „resursele minerale ale ţării sunt ignorate, deşi exploatarea eficientă a acestora ar putea aduce câştiguri bugetare însemnate”.

Ministrul Radu Miruţă a anunţat, după depunerea moţiunii AUR, că se va prezenta „cu fruntea sus” la dezbaterea din Senat.

„Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică. Mă voi prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ţinut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniştit cu ceea ce am realizat şi privesc această ocazie ca pe o şansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatiţa care vrea să ţină ţara în întuneric şi sărăcie”, a precizat, miercuri, ministrul Radu Miruţă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
Screenshot 2025-10-11 213821
4
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-12 at 16.25.59
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici...
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde...
Ultimele știri
Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani
Rusia ajută Coreea de Nord să dezvolte submarine care pot lansa rachete balistice, acuză guvernul sud-coreean
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
grindeanu
„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat”
dominic fritz sorin grindeanu
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz răspunde la atacurile lui Sorin Grindeanu: „În PSD sunt forțe care vor să nu se schimbe nimic”
edlpromo 2 in fata ta bujduveanu_00122
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „După 10 ani de administrație cred că am acest drept”
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu avertizează: Dacă această Coaliţie eşuează, ne aşteaptă „un deşert al populismului”
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Melania şi Donald Trump, scandal uriaş în văzul lumii! Preşedintele a ameninţat-o, gestul făcut imediat de...
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu