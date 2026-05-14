Senatul l-a mandatat pe Mircea Abrudean să sesizeze CCR asupra ultimei ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan

Biroul permanent al Senatului l-a mandatat pe preşedintele forului legislativ Mircea Abrudean să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la existenţa unui posibil conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în legătură cu procedura de adoptare a ordonanței de urgență 38/2026, care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei.

Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat, marți, un conflict constituţional între Parlament şi Guvern privind OUG 38/2026 şi cere sesizarea CCR.

Tot marți, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Bolojan. Renate Weber a explicat atunci, pentru Digi24.ro, că sesizarea este una independentă, iar analiza a fost făcută înainte să primească petiția de la AUR.

„În şedinţa Biroului permanent din 13 mai 2026 s-a hotărât mandatarea preşedintelui Senatului în vederea sesizării Curţii Constituţionale cu privire la existenţa unui posibil conflict juridic de natură Constituţională între Parlamentul României şi Guvern cu privire la procedura de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea OUG 38/ 2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, scrie în documentul transmis, joi de Biroul permanent al Senatului către preşedintel Comisiei de constituţionalitate Nadia-Cosmina Cerva, scrie Agerpres.

Potrivit documentului citat, Biroul permanent şi-a însuşit punctul de vedere al Comisiei de constituţionalitate.

