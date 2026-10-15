Live TV

SENS cere PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu. „Adevărul ne-a lovit încă o dată în faţă când am văzut lista miniştrilor”

Data actualizării: Data publicării:
2026-10-08-4318
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidul SENS le cere parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu şi pledează pentru organizarea alegerilor anticipate.

„În comparaţie cu desemnările domnilor Veştea sau Tomac şi după ce am parcurs programul de guvernare prezentat de domnul Mureşan, opţiunea Luca Niculescu părea un compromis politic OK acum 10 zile. Dar adevărul ne-a lovit încă o dată în faţă când am văzut lista de miniştri. Guvernul Niculescu este de fapt un guvern PSD cu un premier-marionetă lipsit de putere politică, format din condamnaţi penali, plagiatori şi oameni care şi-au dovedit deja incompetenţa în roluri de conducere. Mai ales că unii dintre ei au şi fost parte din guvernul precedent, alături de PNL, USR şi UDMR”, transmit reprezentanţii partidului, într-o postare pe Facebook.

Opţiunea alegerilor anticipate presupune costuri, dar „o bună parte din societate” este dispusă să îşi asume acest risc, apreciază formaţiunea.

„Cetăţenii români au plătit factura dezmăţului organizat de tandemul Ciolacu - Ciucă, sub forma măsurilor de austeritate inechitabile aplicate de colegii lor din Guvernul Bolojan. Sunt şanse mari ca opţiunea alegerilor anticipate să aibă costurile sale, dar o bună parte din societate este dispusă să îşi asume acest risc dacă doar aşa avem şansa să scăpăm de 'reformiştii' şi 'prooccidentalii' care au condus România în ultimii 30+ ani. Acestea fiind spuse, le cerem parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu şi să ceară preşedintelui României dizolvarea Parlamentului şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate”, precizează reprezentanţii SENS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
4
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru Guvernul Luca Niculescu...
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Digi Sport
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bolojan lideri UE
Bolojan, discuții cu liderii europeni, la summitul PPE, despre energia scumpă și securitatea regională. Ce propune România
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Un vot pentru guvernul Niculescu, pentru revenirea PSD la guvernare, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal
ioana ciocan
Cine este Ioana Ciocan, propunerea pentru Ministerul Culturii în guvernul Luca Niculescu
Nicusor Dan Bruxelles
Nicușor Dan dă asigurări investitorilor că România va avea un Guvern: „Suntem într-o formă foarte avansată”
Sorin Costreie.
Cine este Sorin Costreie, propunerea pentru Ministerul Educaţiei în guvernul Luca Niculescu
Recomandările redacţiei
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Kremlinul crede că o lună de bombardament va reuși ceea ce patru...
nava2
Navă lovită de drone în Marea Neagră. Cinci marinari au fost...
Oslo, Norwegen, 08.08.2026: Sitz der Zentralbank Norges Bank *** Oslo, Norway, August 8, 2026 Headquarters of the centra
Norvegia ar putea investi în companii care produc arme nucleare...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea...
Ultimele știri
Un cerșetor a făcut aproape 10.000 de lei în 8 ore, la Iași. Bărbatul, posesor al unei mașini de lux, spune Poliția locală
„Vrem ca acest război să se termine”. Zelenski se întâlnește la Bruxelles cu liderii NATO și UE și cere „presiuni reale” asupra Rusiei
„Premierul nostru este definiția corupției”. Edi Rama refuză să demisioneze, în timp ce protestele studenților se intensifică în Tirana
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
„Am refuzat Juventus, mulți se duc acolo și ajung în liga a doua din România!”. Filip Stojilkovic, interviu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Decizie uriașă în dosarul de 100 de milioane de euro! Ce se întâmplă cu una dintre cele mai cunoscute fane...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam...
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro