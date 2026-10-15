SENS cere PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu. „Adevărul ne-a lovit încă o dată în faţă când am văzut lista miniştrilor”

Partidul SENS le cere parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu şi pledează pentru organizarea alegerilor anticipate.

„În comparaţie cu desemnările domnilor Veştea sau Tomac şi după ce am parcurs programul de guvernare prezentat de domnul Mureşan, opţiunea Luca Niculescu părea un compromis politic OK acum 10 zile. Dar adevărul ne-a lovit încă o dată în faţă când am văzut lista de miniştri. Guvernul Niculescu este de fapt un guvern PSD cu un premier-marionetă lipsit de putere politică, format din condamnaţi penali, plagiatori şi oameni care şi-au dovedit deja incompetenţa în roluri de conducere. Mai ales că unii dintre ei au şi fost parte din guvernul precedent, alături de PNL, USR şi UDMR”, transmit reprezentanţii partidului, într-o postare pe Facebook.

Opţiunea alegerilor anticipate presupune costuri, dar „o bună parte din societate” este dispusă să îşi asume acest risc, apreciază formaţiunea.

„Cetăţenii români au plătit factura dezmăţului organizat de tandemul Ciolacu - Ciucă, sub forma măsurilor de austeritate inechitabile aplicate de colegii lor din Guvernul Bolojan. Sunt şanse mari ca opţiunea alegerilor anticipate să aibă costurile sale, dar o bună parte din societate este dispusă să îşi asume acest risc dacă doar aşa avem şansa să scăpăm de 'reformiştii' şi 'prooccidentalii' care au condus România în ultimii 30+ ani. Acestea fiind spuse, le cerem parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu şi să ceară preşedintelui României dizolvarea Parlamentului şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate”, precizează reprezentanţii SENS.

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Editor : Sebastian Eduard