Șerban Nicolae, întrebat de ce nu a revocat-o Iohannis pe Kovesi: „Vă amintiți imaginile cu Olguţa în cătușe?”

Senatorul PSD Șerban Nicolae a fost invitat, joi seara, la emisiunea Imparțial, și a vorbit despre conflictul dintre președinție și ministerul Justiției, în cazul revocării șefei DNA Laura Codruța Kovesi, conflict care este analizat de Curtea Constituțională a României, care trebuie să decidă dacă președintele Klaus Iohannis avea dreptul constituțional de a refuza revocarea.

Șerban Nicolae: Nu se discută la CCR dacă Kovesi trebuie revocată sau nu, ci o procedură de competențe între preşedinte și premier și dacă s-a produs un conflict juridic. După ce am fost consultant de stat pe probleme juridice la un preşedinte și 20 de ani în avocatură, am dreptul la păreri. Dar nu spun public, pentru că nu vreau să fiu acuzat că aș vrea să sugerez ceva, să transmit o formă de influență pentru CCR. Dacă ei au considerat că au nevoie de trei săptămâni, vă pot asigura că am aceeași părere. Problema e sensibilă și interesantă pentru un jurist.

S-a ajuns până acolo încât Kovesi spunea de Oprea, în cazul Gigină, dosar încă tergiversat, că DNA nu poate continua cercetarea pentru omor din culpă, pentru că o procedură n-a fost îndeplinită. Ce treabă are DNA cu omorul din culpă?

Am atras atenția că excesul de cătușe și de folosirea mediatică ale unor activități ale DNA, implicarea unor serviciii de informații sunt nelegale și neproductive. La acea vreme, păream un politician pesedist care apară corupții, penalii, mai era și inepția când, în calitate de avocat, l-am luat pe Cătălin Voicu. Au spus: a fost șofer de penali. Mi-am luat permisul târziu, dar e altă poveste.

Am dat un exemplu chiar și într-un interviu la Euronews. L-ai arestat pe primarul municipiului Baia Mare. Toată campania electorală a fost în arest și la vot a luat 70%. Băimărenii au spus: atâția bani face lupta anticorupție. Valabil și la Olguţa, și la alții.

CSM a dat aviz negativ pentru revocare.

Șerban Nicolae: Secția procurori a dat avizul. E veșnica discuție: corb la corb nu-și scoate ochii. E o solidaritate de breaslă. Cei din secția procurori intraseră în conflict cu Ministerul Justiției de pe vremea lui Iordache, adoptând o atitudine anti PSD. Credeți că e un management bun, că așa se conduce o structură de elită în combaterea corupției? Credeți că au rezultate?

De ce n-a revocat-o Iohannis?

Șerban Nicolae: Aici apare o chestiune mai subiectivă. Poți face oricâte speculații, câtă vreme preşedintele iese înainte de a avea sesizarea ministerului Justiției: nu vad niciun motiv s-o revoc. Dacă ai stabilit decizia, ce rost are să faci analiza? Aici lucrurile erau foarte clare. Discuția de la CCR devine inutilă prin raportare la speţa Kovesi.

Aş vrea să văd un rechizitoriu făcut de Kovesi, munca de procuror, să văd că rămânem în structura parchetului, că atunci când nu mai are funcția de şef DIICOT Sibiu, procuror general, procuror-şef DNA, rămâne în parchet procuror dedicat, instrumentează cauze, strânge probe, administrează dosare și că face treabă de procuror. Dați-mi voie să am dubii că Kovesi face și muncă de procuror.

Momentul în care se prezintă: „Noi suntem DNA. Nu dăm socoteală nimănui" a făcut ca această chestiune să fie dusă în derizoriu. Vă amintiți imaginile cu Olguţa în cătușe? Să presupunem că a distrus Craiova, unde, după ce a fost acuzată, a primit 70% voturi de la craioveni. Era o stare de pericol, încerca să evadeze? Era clar că era o demonstrație de forță, un spectacol halucinant, pe care nimeni nu putea să-l înțeleagă. Asta e justiția? Nu.

E un conflict instituțional?

Șerban Nicolae: Nu vreau să fac speculații. Asta spun judecătorii CCR și, în cazul în care e, care ar fi remediile. Situațiile sunt discutabile de la caz la caz. Ca procedură, am o teorie. Ar trebui să mă abțin și din alt motiv. În ianuarie-februarie anul trecut, preşedintele României a sesizat CCR legat de OUG 13. CSM, la cererea preşedintelui, a formulat o sesizare similară. Iar eu am reprezentat Parlamentul, având-o ca adversară tot pe Simina Tănăsescu, din partea preşedinției, și am avut câștig de cauză. Ar fi incorect să susțin un punct de vedere care ar fi raportat imediat la cei doi protagoniști din sala de judecată a CCR sau la poziția mea de parlamentar.