Shinzo Abe: România este un partener crucial pentru Japonia

Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marţi că România este un partener crucial pentru Japonia, adăugând că a convenit cu preşedintele Klaus Iohannis ca între cele două ţări să existe o strânsă cooperare pentru a „menţine şi a consolida ordinea legii la nivel internaţional”.

Foto: Inquam Photo / Octav Ganea

„România ocupă o poziţie geografică strategică în Europa şi constituie un partener crucial pentru Japonia, ţările noastre având la bază valori şi principii comune, precum libertatea, democraţia, drepturile omului, statul de drept”, a afirmat Shinzo Abe, la Palatul Cotroceni, în declaraţia comună cu preşedintele Klaus Iohannis.

Premierul Japoniei a arătat că discuţiile cu preşedintele Iohannis au vizat mai multe domenii, inclusiv domeniul securităţii.



„Este extrem de important faptul că domnul preşedinte şi cu mine avem convingerea comună că nu putem accepta înarmarea nucleară a Coreii de Nord şi considerăm că este necesar să se intensifice la maximum presiunea asupra acestei ţări. De asemenea, am putut confirma şi viziunea noastră comună în ceea ce priveşte importanţa rezolvării imediate a problemei răpirilor de cetăţeni. În condiţiile în care în societatea internaţională se instalează instabilitatea, este necesară o cooperare încă şi mai puternică ca până acum între Japonia şi Europa, în numele valorilor comune pe care le avem la bază. Din acest punct de vedere, Japonia sprijină Europa în unitatea şi coeziunea ei”, a spus Shinzo Abe.



El a precizat că discuţiile au vizat şi domeniul economic.



„Pentru economia României, subiectul cel mai important este consolidarea infrastructurii, iar Japonia se implică cu toată dăruirea în planul de realizare a accesului rapid între Bucureşti şi Aeroportul Internaţional 'Henri Coandă' prin construirea magistralei 6 (n.r. - de metrou). Pentru a încuraja schimburile şi cooperarea la nivel de resursă umană, recent am decis ridicarea obligativităţii vizelor de intrare în Japonia pentru cetăţenii români şi sper că din ce în ce mai mulţi români vor veni să viziteze Japonia”, a mai spus Shinzo Abe.



El a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru dezvoltarea relaţiilor politice, economice, culturale şi în toate celelalte domenii între Japonia şi România.



Shinzo Abe a menţionat că este prima sa vizită în România în calitate de premier al Japoniei, amintind că în urmă cu 35 de ani a venit în ţara noastră într-o vizită privată.



„Mă bucur că vizitez România în acest an al Centenarului Marii Uniri. (...) Îmi pare bine că am vizitat Grădina Japoneză din Bucureşti şi mulţumesc pentru primirea foarte călduroasă care mi s-a făcut în această ţară, în România. Am putut, de asemenea, să cunosc cultura română şi acest lucru este extrem de important pentru mine”, a adăugat premierul Japoniei.

Sursa: Agerpres