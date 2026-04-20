Și Ciolacu i-a cerut lui Bolojan să plece și a folosit o fază celebră din fotbal: „Du-te, Dică, du-te". Doar că a încurcat mesajele

Ciolacu Dica
Fostul premier Marcel Ciolacu s-a alăturat vocilor din PSD care i-au cerut demisia premierului Bolojan. Pentru a se face înțeles și a transmite un mesaj mai popular, Ciolacu s-a folosit de o fază celebră din fotbalul românesc. Doar că mesajul acesteia era invers decât cel pe care a vrut să-l transmită actualul președinte al CS Buzău.

„Mâine, este momentul să spunem AJUNGE!

Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan - cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS.

De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică).

Du-te, Ilie! Du-te...”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Spre exemplificare, actualul președinte al CS Buzău a pus și un filmuleț din celebra partidă dintre  Steaua și Dinamo Kiev, în 2006. Atunci, Nicolae Dică a scăpat singur pe contraatac, iar comentatorii, în febra fazei i-au urat acestuia „Du-te, Dică, du-te”.

Doar că acela era un mesaj „de bine”, de încurajare pentru a da gol, nu îi cereau acestuia să iasă de pe teren.

