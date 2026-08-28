„Şi eu îi cunosc pe nume pe ofiţerii care mă însoţesc”. Cum vede Bolojan relația dintre demnitari si SPP

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat vineri că, în calitate de şef al Guvernului, are o relaţie „strict instituţională” cu serviciile secrete, care îi asigură informări în baza prerogativelor pe care le are. El a evitat să spună dacă a simţit influenţa serviciilor secrete asupra PNL: „Nu mă lansez în speculaţii, sunt premierul României, am o răspundere pe tema asta şi trebuie să am grijă ce vorbesc”. În schimb, a dezvăluit că demnitarii ajung cu timpul să aibă o relație cu ofițerii SPP care le asigură paza.

„Cel puţin în ceea ce mă priveşte, ca premier, am lucrat de dimineaţă până seara pe speţe administrative şi colaborarea (cu serviciile secrete - n.r.) este strict instituţională pe baza notelor, rapoartelor care ţin de competenţele guvernamentale. Nu am avut, din punctul meu de vedere, altfel de interferenţe şi am căutat să am o relaţie instituţională. În ceea ce priveşte aspectele politice, nu mă lansez în speculaţii, sunt premierul României, am o răspundere pe tema asta şi trebuie să am grijă ce vorbesc”, a declarat Ilie Bolojan vineri, la Prima News, potrivit News.ro.

El a vorbit şi despre faptul că Serviciul Român de Informaţii nu are o conducere civilă, explicând că un moment în care s-ar fi putut ajunge la un consens asupra şefului civil al SRI a fost formarea coaliţiei.

„Cu cât se numeşte mai repede o conducere civilă şi la Serviciul (Român) de Informaţii, cu atât dispar discuţiile legate de starea de provizorat şi de acolo. Dar asta ţine de o analiză care e dată de calculul parlamentar ca acea propunere să aibă şanse de succes. Probabil că dacă s-ar fi făcut această propunere imediat ce s-a format coaliţia, era o relaţie mai stabilă şi s-ar fi putut trece. Pe măsură ce lucrurile s-au degradat, probabilitatea să se găsească o înţelegere probabil că s-a calculat că e în reducere”, a mai arătat Ilie Bolojan.

„Şi eu îi cunosc pe nume pe ofiţerii care mă însoţesc”

Premierul interimar a mai spus că va susţine la nivel parlamentar măsuri instituţionale menite să limiteze posibile interferenţe din partea serviciilor de informaţii, inclusiv limitarea numărului de mandate la conducerea acestor instituţii.

„În ceea ce priveşte aspectele care ţin de influenţa serviciilor în zona economică, politică, lucrurile nu se rezolvă întotdeauna printr-o persoană sau alta. Statele democratice au practici instituţionale prin care rezolvă şi limitează posibile interferenţe. Se instituie un control care este fără echivoc. Se limitează durata mandatelor pe toate poziţiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel. Vedem şi în România, o parte din mandate sunt limitate. Sunt diferite mecanisme de control şi de limitări pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice şi să le punem în legislaţia noastră, în aşa fel încât să nu avem aceste discuţii legate de influenţe”, a spus Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte oportunitatea retragerii lui Lucian Pahonţu din funcţia de şef al SPP, Bolojan a replicat că decizia aparţine Administraţiei Prezidenţiale.

„Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are compentenţă asupra acestui serviciu, care este Administraţia Prezidenţială, nu Guvernul. Ca să poţi emite judecăţi, trebuie să ai date, fără echivoc, în astfel de situaţii. Or, în afară de ceea ce a apărut în spaţiul public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Din punctul acesta de vedere, cu cât se clarifică ceea ce s-a întâmplat în '89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare”, a explicat prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a subliniat importanţa încrederii în instituţii, ca o „condiţie de bază” a sistemelor democratice.

El a admis că între demnitari şi ofiţerii SPP se creează o anumită apropiere, dar a adăugat că trebuie să existe o separaţie între aspectele politice şi cele care ţin de siguranţa demnitarilor.

„În general, ofiţerii serviciului de protecţie, fiind în permanenţă cu demnitarii, intră la un moment dat într-o relaţie cu ei, inevitabil. Şi eu îi cunosc pe nume pe ofiţerii care mă însoţesc. Am început să aflu ce e cu familiile lor. Mă bucur şi eu când li s-au născut copiii. (...) Am mai stat la masă cu ei. Atunci când aveam deplasări şi a trebuit să ne oprim undeva şi să mâncăm cu toţii, mi s-a părut un aspect de colegialitate să stai la masă. Dar există o separaţie între aspectele, să spunem, politice şi cele de siguranţa demnitarilor”, a transmis el.

Editor : B.P.