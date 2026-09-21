Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și lista cabinetului: Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat luni dimineață că cel mai probabil în cursul zilei de marţi va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârşitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.

Siegfried Mureşan a declarat, luni, la RFI România, că doreşte ca procesul de formare a guvernului să fie un proces transparent.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale. Ele trebuie actualizate. La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, priorităţile erau închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de faţă PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a afirmat Siegfried Mureşan, potrivit News.ro.

El a menţionat că cel mai probabil că marţi va prezenta principalele elemente ale programului de guvernare.

„Vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare. După aceea, pe baza acestor elemente, vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susţin, fiindcă deosebirea dintre mine şi primii doi premieri desemnaţi este că eu pornesc cu sprijinul explicit şi transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat, care provenea din partea unui partid extraparlamentar şi al doilea, care fusese desemnat împotriva voinţei propriului partid”, a subliniat premierul desemnat.

El a adăugat că programul de guvernare va fi depus până la sfârşitul acestei săptămâni.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare şi estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare şi cabinetul de miniştri în Parlamentul României şi că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita preşedinţilor celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştrii să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii şi din respect faţă de Parlamentul României, cred că şi parlamentarii trebuie să aibă şansa unui dialog serios cu candidaţii pentru poziţia de ministru şi să aibă şansa să adreseze întrebări”, a declarat Siegfried Mureşan.

Editor : B.E.