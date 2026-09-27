Siegfried Mureșan a trimis câte o „scrisoare de misiune” fiecărui ministru propus în viitorul Guvern. Ce le cere premierul desemnat

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a trimis celor 16 miniștri propuși în cabinetul său câte „o scrisoare cu misiunea lor pentru România”. Fiecare document arată ce va avea de făcut ministrul și care sunt prioritățile noului Guvern.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

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Scrisorile sunt personalizate și stabilesc principalele priorități ale mandatului fiecărui ministru.

Ce misiune are fiecare ministru

Ministerul Afacerilor Interne

Siegfried Mureșan îi cere ministrului de Interne propus, Mircea Abrudean, să construiască un minister fără suprapuneri și să asigure o poliție prezentă în fiecare comunitate. Printre priorități se numără modernizarea sistemului 112 pentru intervenții mai rapide, servicii publice la un singur ghișeu și posibilitatea depunerii și urmăririi online a plângerilor.

Ministerul Apărării Naționale

Pentru Radu Miruță, premierul desemnat a stabilit ca obiective modernizarea și dezvoltarea capabilităților esențiale ale Armatei, asigurarea infrastructurii necesare forțelor române și aliate și folosirea eficientă și transparentă a fondurilor din mecanismul european SAFE.

Ministerul Agriculturii

Siegfried Mureșan îi cere lui Tánczos Barna să protejeze fermierii, să folosească integral fondurile europene și să reducă birocrația. Pe listă se mai află investițiile în irigații și infrastructura de apă, creșterea producției românești, întărirea controlului asupra subvențiilor și combaterea fraudelor.

Ministerul Justiției

Pentru Andrea Chiș, prioritățile sunt consolidarea independenței justiției față de orice influență, prin reguli clare și transparente, combaterea corupției și digitalizarea sistemului judiciar.

Ministerul Finanțelor

Siegfried Mureșan îi cere lui Alexandru Nazare reducerea deficitului fără taxe noi, prin diminuarea cheltuielilor și o colectare mai bună. În mandat sunt incluse și păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19%, atunci când situația bugetară o va permite.

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Oana Țoiu, printre priorități se numără consolidarea rolului României în UE și NATO, dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și apărarea intereselor României în negocierile pentru viitorul buget european, inclusiv în ceea ce privește agricultura și politica de coeziune. Mureșan îi mai cere finalizarea aderării României la OCDE și obținerea includerii țării în programul Visa Waiver.

Ministerul Sănătății

Siegfried Mureșan îi cere Oanei Gheorghiu să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor medicale, să modernizeze și să extindă unitățile sanitare și să asigure un număr suficient de cadre medicale.

Ministerul Transporturilor

Pentru Cătălin Drulă, prioritatea este finalizarea proiectelor deja începute și modernizarea infrastructurii feroviare. Mureșan îi cere, de asemenea, să nu mai fie folosiți bani publici pentru companii care nu se pot susține singure.

Ministerul Dezvoltării

Siegfried Mureșan îi cere lui Cseke Attila să accelereze investițiile la nivel local și consolidarea clădirilor cu risc seismic. Printre obiective se mai află digitalizarea administrației și introducerea salarizării și evaluării în funcție de performanță.

Ministerul Muncii

Pentru Raluca Turcan, Mureșan propune o piață a muncii mai flexibilă, crearea de oportunități pentru tineri și dezvoltarea serviciilor de îngrijire și sprijin pentru persoanele vârstnice.

Ministerul Investițiilor Europene

Siegfried Mureșan îi cere lui Dragoș Pîslaru să închidă cu succes PNRR și să accelereze absorbția fondurilor de coeziune. Pe agenda sa se află și pregătirea planului de parteneriat pentru perioada 2028-2034 și negocierea unei alocări mai mari pentru România în viitorul buget european.

Ministerul Economiei

Pentru Irineu Darău, prioritățile sunt stimularea investițiilor, dezvoltarea companiilor românești, atragerea de investitori și dezvoltarea turismului.

Ministerul Mediului

Siegfried Mureșan îi cere Dianei Buzoianu să protejeze pădurile și să combată tăierile ilegale, să îmbunătățească gestionarea resurselor de apă și să crească reziliența României la secetă. Printre obiective se numără și reducerea poluării și introducerea unor reguli unitare pentru cetățeni.

Ministerul Energiei

Pentru Sebastian Burduja, prioritățile sunt dezvoltarea producției de energie regenerabilă, nucleară și pe gaz, creșterea capacității de stocare și modernizarea rețelelor pentru integrarea noilor surse de energie. Mureșan îi mai cere măsuri țintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și simplificarea accesului prosumatorilor la rețea.

Ministerul Culturii

Siegfried Mureșan îi cere lui Ötvös Koppány să investească în restaurarea și protejarea patrimoniului și să extindă accesul la cultură în orașele mici și în mediul rural. Printre priorități se mai află digitalizarea administrației și profesionalizarea managementului instituțiilor culturale.

Ministerul Educației

Pentru Mihai Dimian, obiectivele sunt reducerea abandonului școlar și a absenteismului, modernizarea programei și a metodelor de predare și sprijinirea profesorilor prin formare, mentorat și condiții mai bune de lucru.

Editor : Alina Pralea