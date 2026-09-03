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Siegfried Mureșan acuză PSD de ipocrizie în disputa privind statul de drept: „A spus una presei și a făcut alta la Bruxelles”

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Europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Foto: Facebook/ Siegfried Mureșan
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză pe PSD de „ipocrizie” în disputa privind o eventuală rezoluție a Parlamentului European referitoare la statul de drept din România. Liberalul a susținut că social-democrații au anunțat în iulie că vor o dezbatere pe această temă în Parlamentul European, dar nu au făcut până acum o solicitare oficială.

„Ipocrizie marca PSD”, și-a început Siegfried Mureșan postarea de pe Facebook, în care compară pozițiile exprimate de PSD în iulie și în septembrie.

Eurodeputatul afirmă că, în iulie, PSD a anunțat că vrea o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România, în timp ce în septembrie social-democrații critică ideea unei rezoluții pe aceeași temă.

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„Iulie: PSD anunță că vrea o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România.

Septembrie: PSD țipă că s-ar pregăti o rezoluție în Parlamentul European privind statul de drept în România, respinge demersul și spune că nu trebuie să mutăm problemele interne pe plan european”, a scris Mureșan.

Mureșan: „PSD a spus una presei din România și a făcut alta la Bruxelles”

Europarlamentarul PNL susține că PSD nu a transmis aceeași poziție în țară și la Bruxelles și afirmă că partidul nu a formulat oficial solicitarea anunțată în urmă cu două luni.

„Adevărul este următorul: PSD a spus una presei din România și a făcut alta la Bruxelles. A spus în iulie că va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România, dar nu a făcut nici până astăzi vreo solicitare oficială”, a afirmat Mureșan.

Acesta susține că social-democrații cunosc poziția instituțiilor europene față de situația statului de drept din România și critică istoricul PSD în această privință.

„PSD știe foarte bine că Uniunea Europeană îi cunoaște istoricul privind statul de drept. Iar istoricul PSD și al lui Sorin Grindeanu în această privință nu este deloc strălucit”, a mai scris el

Siegfried Mureșan susține că România poate fi reprezentată în relația cu partenerii europeni prin rezultate interne și printr-o comunicare bazată pe adevăr.

„Singura modalitate de a reprezenta cu cinste România în Europa este să faci lucruri bune acasă și să spui adevărul în relația cu partenerii noștri”, a transmis europarlamentarul PNL.

Replica lui Mureșan vine după ce președintele PSD Sorin Grindeanu a acuzat USR că ar fi încercat, prin grupul Renew Europe, să promoveze în Parlamentul European o rezoluție privind respectarea statului de drept în România. Grindeanu a susținut că demersul nu a trecut de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și a acuzat USR că „își trădează țara” și că folosește România în „propriul război politic”.

Editor : Ana Petrescu

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