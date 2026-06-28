Siegfried Mureşan acuză social-democrații că sunt anti-europeni: „De aceea se simt atât de bine alături de AUR”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcţia de premier, atacă duminică PSD, susținând că mulți social-democrați sunt anti-europeni și vor ține România la marginea Europei. „Pentru ei Europa nu este ceva bun spre care aspiră”, afirmă Mureșan.

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„Faptul că pesediştii au o problemă cu lunga mea experienţă europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înţeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii şi a civilizaţiei europene”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Europarlamentarul PNL arată că, în inima lor, multi politicieni PSD sunt anti-europeni.

„Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparenţa. De aceea, se şi simt atât de bine alături de AUR”, precizează Siegfried Mureşan.



El mai spune că „PSD-ul va ţine mereu România la marginea Europei”.

„Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, arată el în mesaj.

Editor : C.L.B.