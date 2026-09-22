Premierul desemnat Siegfried Mureşan ajunge marți, la ora 16:00, în Parlament, unde are o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare.

Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu social-democrații, deși PSD a transmis că nu va vota Guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a recomandat acestuia să își depună mandatul.

Siegfried Mureşan pare să aibă tot mai puține șanse să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. În câteva ore, acesta își va prezenta programul de guvernare partidelor din Parlament.

În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a sugerat lui Mureșan că ar putea fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, dacă nu reușește să îi convingă pe social-democrați să susțină Guvernul.

În același timp, Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție, cărora le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic, premierul desemnat le cere votul fără prea multe condiții.

Rămâne de văzut în ce măsură Guvernul va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare și dacă se va mai ajunge la votul din Parlament.

Editor : C.S.