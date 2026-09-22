Live TV

Siegfried Mureşan: Aştept un dialog cu Sorin Grindeanu pe tema programului de guvernare. Știu că e nerăbdător

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a spus marţi seară că aşteaptă discuţiile cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe tema programului de guvernare.

Precizările au fost făcute după ce Mureşan s-a întâlnit cu grupurile parlamentare ale PNL şi USR.

„Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale PNL şi ale USR. Mâine dimineaţă ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susţin în mod oficial desemnarea mea. Şi ştiu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Şi eu aştept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. (...) Discuţiile cu UDMR au fost foarte bune", a spus premierul desemnat, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

De asemenea, Mureşan a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că votul din plenul Parlamentului cu privire la cabinetul său va demonstra „cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc".

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României. Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România; să prezentăm românilor viziunea noastră - o Românie modernă, reformată şi proeuropeană; să vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc", a menţionat Mureşan.

Mureşan se va întâlni miercuri dimineaţă, de la ora 8:30, cu grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România pentru a discuta pe marginea programului de guvernare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
2026-09-21-2255
5
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
Digi Sport
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID278620-INQUAM-PHOTOS-PANA-TUDOR
Kelemen Hunor s-a răzgândit și nu mai cere depunerea mandatului lui Siegfried Mureșan: „Mergem până la votul final”
manifest AUR
Ce soluții propune AUR în oglindă cu cele 10 priorități ale PSD pentru guvernare
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu PNL și USR pentru a le prezenta programul de guvernare. „Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului”
Meeting of deputies of the European Union (EU) and Moldova to discuss the reforms carried out in Moldova and further steps towards European integration.
Siegfried Mureșan se va întâlni miercuri cu parlamentarii UDMR pentru a discuta programul de guvernare
Petrișor Peiu, senator AUR
Peiu (AUR): Dacă Grindeanu ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim. Majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni
Recomandările redacţiei
nicusor dan avionul artice
Nicușor Dan, interviu pentru un post de radio din SUA: „Suntem...
Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea bilaterală de la New York. Foto Profimedia
Ucraina va primi licență pentru producția de rachete destinate...
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre Nicuşor Dan: „Omul este absolut imun la...
nicu si mira
Noi imagini din timpul vizitei lui Nicușor Dan la New York...
Ultimele știri
Țintă aeriană, detectată în apropiere de granița României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer, mesaj Ro-Alert în Tulcea
O instanță din Albania a suspendat-o pe șefa serviciilor secrete și a dispus arestul la domiciliu în cadrul unei anchete de corupție
Un senator republican cere o anchetă a Congresului SUA cu privire la nunta lui Donald Trump Jr, finanțată de un oligarh rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă...
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro!
Adevărul
Un nou dom de căldură lovește Europa. Temperaturi extreme și în luna octombrie
Playtech
Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui
Digi FM
Ai făcut armata? Perioada poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit la București pentru o româncă celebră! După o lună, s-a afișat cu o prezentatoare TV
Pro FM
Dakota Johnson, declarație cu subînțeles despre muzicieni, după ce a fost surprinsă cu MGK: „Îmi plac”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Orlando Bloom, despre scena picantă și controversată cu surorile Rooney și Kate Mara: „A fost un moment...
Adevarul
„Prima luptă din lume între om și robot” se încheie cu un rezultat decisiv, fanii descriind-o drept...
Newsweek
Premierul desemnat anunță că pensia și salariul nu mai pot fi cumulate. Va continua reforma pensiilor militare
Digi FM
Călin Georgescu plănuia să cumpere o casă cu anexe "pentru servitori", în Toscana: "Nu tre' să știe nimeni"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Christina Applegate, primele imagini după lunile petrecute în spital. Are o pată "ciudată" pe obraz, dar și-a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...