Siegfried Mureşan: Aştept un dialog cu Sorin Grindeanu pe tema programului de guvernare. Știu că e nerăbdător

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a spus marţi seară că aşteaptă discuţiile cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe tema programului de guvernare.

Precizările au fost făcute după ce Mureşan s-a întâlnit cu grupurile parlamentare ale PNL şi USR.

„Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale PNL şi ale USR. Mâine dimineaţă ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susţin în mod oficial desemnarea mea. Şi ştiu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Şi eu aştept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. (...) Discuţiile cu UDMR au fost foarte bune", a spus premierul desemnat, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

De asemenea, Mureşan a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că votul din plenul Parlamentului cu privire la cabinetul său va demonstra „cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc".

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României. Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România; să prezentăm românilor viziunea noastră - o Românie modernă, reformată şi proeuropeană; să vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc", a menţionat Mureşan.

Mureşan se va întâlni miercuri dimineaţă, de la ora 8:30, cu grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România pentru a discuta pe marginea programului de guvernare.

Editor : M.B.