Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu: „Singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD”

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a schimbat poziția după ce, timp de două luni, a evitat asumarea funcției de prim-ministru. Europarlamentarul susține că social-democrații sunt „singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate” și reafirmă că PNL nu va vota un Guvern condus de PSD.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-odată îşi doreşte. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a scris Siegfried Mureșan, sâmbătă, pe Facebook.

Europarlamentarul a adăugat că PNL nu va susține un astfel de scenariu și a afirmat că „singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu, au ajuns de la 23% la 13%”.

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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că partidele au revenit la „blocajul politic”, după ce PNL se angajase să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior şi-a schimbat poziţia.

Discuția privind deblocarea crizei politice dintre șeful statului și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a fost marcată de tensiuni, potrivit surselor Digi24. Nicușor Dan a părut deranjat de propunerea partidelor de Dreapta de a veni cu un nume de premier propriu.





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Editor : A.P.