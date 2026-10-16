Siegfried Mureșan, atac la propunerea PSD pentru MAI: „Un premier serios nu ar accepta niciodată un fost condamnat penal”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan critică propunerea lui Marian Neacșu pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne și susține că un premier serios nu ar accepta în Guvern o persoană condamnată penal. Mesajul ridică însă o întrebare de consecvență, în condițiile în care Neacșu a fost vicepremier și în Executivul condus de Ilie Bolojan. Fostul lider PSD a fost condamnat în 2016 pentru conflict de interese, dar ulterior a beneficiat de reabilitare de drept, confirmată de CCR.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan critică propunerea lui Marian Neacșu pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne. Într-o postare pe Facebook, liberalul susține că un premier serios nu ar accepta în Guvern o persoană care a fost condamnată penal și pune sub semnul întrebării autoritatea premierului desemnat Luca Niculescu.

„Un premier serios nu ar accepta niciodată un fost condamnat penal pe post de ministru”, a scris Siegfried Mureșan.

„Un premier care nu are niciun cuvânt de spus privind membrii propriului său guvern ne ridică semne de întrebare privind cuvântul pe care îl va avea de spus în fiecare zi a guvernării”, a adăugat europarlamentarul.

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Critica vine în contextul propunerii ca Marian Neacșu să preia Ministerul Afacerilor Interne. Neacșu a fost condamnat definitiv în 2016 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, într-un dosar privind angajarea fiicei sale la cabinetul parlamentar. Ulterior, acesta a beneficiat de reabilitare de drept, situație constatată și de Curtea Constituțională.

Neacșu a ocupat funcția de viceprim-ministru și în Guvernul condus de Ilie Bolojan, învestit în iunie 2025. În acest context, declarația lui Mureșan readuce în discuție și faptul că fostul lider PSD a făcut parte din Executivul liberalului.

Codul administrativ prevede că o persoană care a fost condamnată penal poate deveni membru al Guvernului dacă a intervenit reabilitarea, excepție aplicabilă în cazul lui Marian Neacșu.

Astfel, mesajul europarlamentarului PNL exprimă o critică politică la adresa nominalizării, în timp ce situația juridică a lui Neacșu include reabilitarea prevăzută de lege.

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