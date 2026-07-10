Live TV

Siegfried Mureșan atacă din nou PSD, înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Nu vor mai avea influența pe care au avut-o 3 decenii”

Data publicării:
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan. Sursa foto: Inquam Photos / Elena Covalenco
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Propunerea PNL-USR-UDMR de premier vine cu un nou atac la adresa social-democraților, chiar înainte de noua rundă de negocieri cu președintele Nicușor Dan pentru rezolvarea crizei politice. Siegfried Mureșan susține că PSD nu va mai recâștiga influența de până acum, iar la viitoarele alegeri confruntarea va fi între AUR și „forțele pro-europene” conduse de Ilie Bolojan. 

Siegfried Mureșan spune că PSD „și-a pierdut, pentru totdeauna, rolul de principal partid din România”.

„De la Revoluție încoace, PSD a fost, până de curând, partidul care influența cel mai mult jocul politic din România, chiar și când era în opoziție.

Ne amintim perioada CDR 1996–2000, când PSD (pe atunci PDSR), deși în opoziție, era în continuare principala forță politică din țară, cu cei mai mulți oameni în administrație și cu cei mai mulți lideri în teritoriu. Perioada 1996–2000 a fost o perioadă de instabilitate și pentru că PSD sabota pe toate căile încercările de reformare ale CDR. Tot PSD este partidul care, din opoziție, a ținut în funcție Guvernul minoritar Tăriceanu. Iar, în 2016, în timpul guvernului tehnocrat al lui Cioloș, tot PSD deținea cele mai multe funcții în eșalonul 2 și conducea, de facto, țara”, a scris Mureșan pe Facebook. 

Acesta susține că este pentru prima dată când PSD nu mai poate influența deciziile în Parlamentul României și nu reușește că adune o majoritate. 

„PSD nu va mai recâștiga influența pe care a avut-o timp de peste 3 decenii în România. Confruntarea, la următoarele alegeri, va fi între partidul extremist, populist, antieuropean AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan”, a conchis europarlamentarul. 

Citește și: VIDEO Dan Dungaciu, răspuns pentru PSD: „AUR vrea anticipate. Suntem dispuși să începem negocierile cu orice partid”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Recent, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a transmis că Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru a declanșa alegeri anticipate. Social-democratul susține că cele două partide ar fi avantajate în acest moment: AUR pentru că are un scor electoral bun, iar PNL pentru că ar fi singura variantă prin care să îl păstreze pe Bolojan la conducere. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Gabi-Muresan
2
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Digi Sport
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.
Dan Dungaciu, răspuns pentru PSD: „AUR vrea anticipate. Suntem dispuși să începem negocierile cu orice partid”
sigla pnl
PNL ar putea organiza un nou Congres în august sau septembrie. Fenechiu: „Putem face și mai repede”
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Ce au discutat liderii PNL pro-Bolojan în ședința informală convocată de președintele partidului: Deciziile Congresului respectă legea
bani-lei-shutterstock
AEP a virat peste 15 milioane lei către partide în iulie. Cum au evoluat subvențiile de la începutul anului
Deputatul PNL Alexandru Muraru vorbește la Conferința ,,Comunismul romanesc”, la Palatul Victoria din București, pe 24 noiembrie 2022.
„Sanșele anticipatelor sunt de peste 50%”. Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor privind o înțelegere PNL-AUR
Recomandările redacţiei
profimedia-1115678045
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 11 oameni au murit...
catalin chereches la iesirea din inchisoare
Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Primele declarații ale...
Vladimir Putin
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor...
femeie pe canicula
De ce ne confruntăm cu tot mai multe valuri de caniculă și furtuni...
Ultimele știri
Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp
Incident grav la bordul unui avion care decolase din Grecia. Un pasager, parțial aspirat spre exterior
Comisia Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram creează dependență. Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie influentă de 63 de ani are o relație cu un tânăr de 25 de ani. Fiica ei "a luat-o razna" când a...
Cancan
Amendă neplătită, permis suspendat. Calculul simplu pe care trebuie să-l știe toți șoferii
Fanatik.ro
Andreea Bălan, imagine surpriză cu Novak Djokovic: ”A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Ape tulburi la Rapid! Pancu, dezamăgit total de campania de achiziții. Șucu și Angelescu au ratat...
Adevărul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Ce legătură de rudenie aveau Bonnie Tyler și Catherine Zeta-Jones. Actrița e profund afectată de moartea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Shakira i-a rostit numele: ”A fost primul! Îi voi fi mereu recunoscătoare”
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Colțul de rai de la granița României unde oamenii trăiesc ca acum sute de ani. Drama unui sat uitat de lume...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...