Siegfried Mureșan atacă din nou PSD: „Nu urmărește să rezolve urgențele țării. Vrea doar recucerirea puterii totale în stat”

Propunerea PNL-USR-UDMR de premier lansează un nou atac la adresa PSD. Siegfried Mureșan susține că social-democrații se prăbușesc în sondaje, motiv pentru care urmăresc să „acapareze toată puterea în stat”, pentru a continua să finanțeze „clientela de partid” și pentru a risipi banii „pe măsuri populiste”.

Siegfried Mureșan susține, într-o postare pe Facebook, că PSD nu urmărește să rezolve urgențele țării, ci vrea doar revenirea la putere.

„PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea.

Tocmai de aceea, Sorin Grindeanu a cerut autonomie totală în guvernare. PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acaparând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid, va putea risipi banii oamenilor pe măsuri populiste și, astfel, se va salva ca partid”, a scris europarlamentarul.

Acesta mai spune că PNL nu va da un cec în alb social-democraților. „PSD nu mai este un partid de 50% și nici nu va mai fi vreodată.

Realitatea este următoarea: PSD are de ales între a rămâne un partid de centru-stânga, de 10–15%, sau a încerca să adopte un comportament populist, caz în care va fi înghițit de AUR. Nu vom face noi această alegere pentru ei dar suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului stat”, mai spune Mureșan.

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Editor : A.G.