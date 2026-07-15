Siegfried Mureşan cere PSD să înceteze „șantajul”: „Să vină din vacanţă şi să voteze alături de noi reformele din PNRR”

Liberalul Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, cere PSD să înceteze „şantajul'' privind votarea reformelor din PNRR şi să fie prezent la sesiunea extraordinară a Parlamentului.

„Şantajul PSD cu votarea reformelor din PNRR este un şantaj la adresa dezvoltării României. Cele 4,5 miliarde de euro pe care mai trebuie să le primim din PNRR vor finanţa: Autostrada Moldovei; linii de cale ferată modernizate; şcoli; creşe; spitale. În acelaşi timp, reformele de care depinde absorbţia acestor fonduri înseamnă: reformarea şi modernizarea ţării; o lege a salarizării echitabilă pentru toţi, nu un sistem în care unii muncesc, iar alţii primesc sporuri'', a scris el, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Mureşan cere PSD „să vină din vacanţă'' şi să voteze alături de liberali, în sesiune extraordinară, legile pentru finalizarea PNRR.

„Cerem PSD să înceteze şantajul privind votarea reformelor din PNRR. Aşteptăm din partea PSD să îşi respecte măcar acum angajamentul asumat în luna aprilie de a susţine şi vota legile rămase pentru finalizarea PNRR şi obţinerea fondurilor rămase. Guvernul Bolojan a făcut toată munca şi a pregătit legile. Cerem PSD să vină din vacanţă şi să voteze alături de noi, în sesiune extraordinară, reformele rămase, pentru ca banii din PNRR să ajungă acolo unde este nevoie de ei: autostrăzi, linii de cale ferată modernizate, şcoli, creşe şi spitale'', a transmis liberalul.

Editor : M.B.